Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo ne donnera pas de consignes de vote

L'ancien Chef de l'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo ne sera pas de la course pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre dernier. Il a décidé de ne pas appeler à voter pour un des candidats retenus.

Plus que quelques semaines et les électeurs ivoiriens iront aux urnes. Sur les 60 candidatures présentés, le Conseil constitutionnel n'a retenu que cinq dossiers. Des cinq candidatures prises en compte, figurent l'ex-épouse de Laurent Gbagbo,

Simone Ehivet, l'homme d'affaires et politique, Jean-Louis Billon, le président de la République et chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara.

Exclu de la course par le Conseil constitutionnel, la position de Laurent Gbagbo est claire. Il ne donnera aucune consigne de vote pour ceux dont les candidatures ont été retenues. Il estime, à travers son porte parole que « les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. Dès lors, il n'y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie. »

La stratégie de l'ancien président de la Cote d'Ivoire est d'oeuvrer pacifiquement et démocratiquement pour s'opposer au mandat de trop de l'actuel chef de l'Etat. Aussi, continue t-il d'appeler au dialogue.