Gabon: Le Président de la République reçoit les Lettres de créance de sept nouveaux Ambassadeurs accrédités au pays

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour, au Palais de la Présidence, les Lettres de créance de sept nouveaux Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires accrédités auprès de la République Gabonaise.

Conformément aux usages diplomatiques, ces cérémonies d'accréditation marquent l'entrée en fonction officielle des Chefs de Mission suivants :

- S.E. M. Hans-Ulrich Von Schroete, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne, avec résidence à Libreville ;

- S.E. M. Rafael Chaves Beardo, Ambassadeur du Royaume d'Espagne, avec résidence à Libreville ;

- S.E. M. Salem Ali Khamis Obaid Al Shamis, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis, avec résidence à Luanda (Angola) ;

- S.E. Mme Ana Margarita Pino Pasquier, Ambassadrice de la République Bolivarienne du Venezuela, avec résidence à Malabo (Guinée équatoriale) ;

- ⁠S.E. M. Mekuria Getachew Worku, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, avec résidence à Kinshasa (RDC) ;

- S.E. M. Joakim Vaverka, Ambassadeur du Royaume de Suède, avec résidence à Kinshasa (RDC) ;

- S.E. M. Kaliisa Farid, Ambassadeur de la République d'Ouganda, avec résidence à Kinshasa (RDC).

À l'issue de la cérémonie protocolaire, le Président de la République s'est entretenu individuellement avec chacun des diplomates nouvellement accrédités.

Ces échanges ont permis de réaffirmer la qualité des relations bilatérales entre le Gabon et leurs pays respectifs, tout en évoquant les opportunités de coopération future dans les domaines politique, économique, culturel et environnemental.