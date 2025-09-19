Sénégal: Saint-Louis-clôture de la 47ème assemblée générale de l'Ucs - les prêtres invitent toutes les forces vives de la nation à s'engager à leurs côtés pour le bien commun...

19 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par YVES TENDENG

La 47ème Assemblée générale de l'Union nationale du Clergé Sénégalais (UCS), clôturée hier, jeudi 18 septembre à Saint-Louis, a réuni 203 prêtres issus des différents diocèses du pays. Ces derniers se sont penchés pendant trois jours sur le thème "Pour une Eglise synodale et autonome au service de la Justice et de la Paix au Sénégal". Ils réaffirment au terme de cette rencontre leur volonté de continuer à soutenir l'effort de formation humaine, spirituelle et pastorale des prêtres qu'ils sont. Ces hommes d'Eglise lancent également un appel à toutes les forces vives de la nation à s'engager à leurs côtés pour le bien commun dans un climat de dialogue, de respect, de justice, de paix et de cohésion sociale.

« Nous pouvons principalement retenir à travers le thème de cette Assemblée générale de l'UCS que nous avons abordé et sur lequel nous avons réfléchi, plusieurs axes notamment la synodalité à laquelle nous sommes appelés, suite à ce que le défunt Pape de vénérée mémoire, François, nous a proposé. Nous y retenons la marche commune en église, en société, entre laïcs, entre prêtres, entre évêques, dans une église de communion mais aussi de participation, en mettant en valeur, l'écoute mais aussi le discernement et la co-responsabilité.

Le second point qui a retenu notre attention et sur lequel nous nous sommes focalisés, c'est l'autonomie et le troisième c'est celui de la justice et de la paix », a fait savoir l'Abbé Olympe Félix Badji, Président national de l'Union du Clergé Sénégalais (UCS). C'était l'occasion pour redire leur engagement comme prêtres, oeuvrant dans ce pays et dans l'Église qui est au Sénégal, de redire leur engagement prophétique en faveur d'un Sénégal de fraternité, de dialogue, de respect mutuel, de dignité de chaque personne mais aussi de cohésion sociale telle qu'ils le souhaitent tous les uns pour les autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« A l'issue donc de cette 47ème Assemblée Générale de l'Union du Clergé Sénégalais qui a rassemblé 203 prêtres, nous réaffirmons notre volonté de continuer à soutenir l'effort de formation humaine, de formation spirituelle et pastorale des prêtres que nous sommes, d'encourager une plus grande synergie entre diocèses et paroisses pour le développement de l'autosuffisance de notre Église mais aussi de son autofinancement, d'intensifier notre présence auprès des jeunes, auprès des familles mais aussi des communautés fragilisées comme signe concret de l'évangile de la paix dans notre pays », a-t-il ajouté avant de lancer également un appel à toutes les forces vives de la nation, croyants et non-croyants, à s'engager à leurs côtés pour le bien commun, dans un climat de dialogue, de respect, de justice, de paix mais aussi de cohésion sociale.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.