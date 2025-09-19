Sénégal: Gouvernance & risques - Le CNP lance Sengov'Risk

En 2023, les assureurs ont versé près de 121 milliards de FCFA pour indemniser les sinistres. Dans le seul segment des assurances dommages, plus de 50 milliards ont été mobilisés, dont 15 milliards pour les sinistres automobiles et 10 milliards pour les incendies, a indiqué jeudi à Dakar Mactar Faye, trésorier général de Sengov'Risk, lors du lancement officiel de l'association.

Face à ces chiffres, le Conseil national du patronat (CNP) a soutenu la création du réseau sénégalais de la gouvernance d'entreprise et du risk management, baptisé Sengov'Risk. Présidée par Ibnou Sougoufara, la nouvelle structure veut aider les entreprises et l'État à mieux anticiper les risques et à renforcer la gouvernance.

« La gestion des risques est devenue un enjeu vital pour la stabilité économique et la performance des organisations », a déclaré M. Sougoufara. Il a rappelé que les entreprises sénégalaises font face à des risques opérationnels, de crédit et de marché, auxquels s'ajoutent désormais des menaces majeures : la cybersécurité et les changements climatiques.

Pour y faire face, il préconise la mise en place de « mécanismes et de modèles de prévision efficaces », estimant qu'il s'agit d'un « enjeu fondamental pour la pérennité des entreprises ».

Au-delà du constat, Sengov'Risk se veut une plateforme de dialogue et de sensibilisation. Ses missions : promouvoir l'éthique, diffuser les bonnes pratiques et fournir aux entreprises des outils adaptés à leurs réalités. L'association ambitionne également de valoriser la fonction de Risk Manager, encore sous-estimée mais désormais indispensable à la sécurité et à la stratégie des organisations.

Ouvert et fédérateur, le réseau rassemble des risk managers, des responsables de gouvernance et de contrôle des banques, établissements financiers et compagnies d'assurances, ainsi que des experts du droit, de la fiscalité et de la finance. Il intègre aussi des représentants de la Caisse de dépôts et consignations, d'organismes assimilés et d'institutions publiques et privées en charge de la protection sociale et civile. Avec ce lancement, le Sénégal se dote d'un outil collectif destiné à faire de la gestion des risques un levier de compétitivité et un gage de résilience économique.