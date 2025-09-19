Cote d'Ivoire: Activités sportives de la Ligue sport Coton - Plus de 600 cotonniers pour le 'show' à Odienné

La Ligue sport Coton a lancé, lundi, la 4e édition de ses activités récréatives. Après les trois premières éditions (Ferkessédougou, Korhogo et Bouaké), saluées par tous comme une tribune par excellence de formation, de renforcement d'amitié et de cohésion d'entreprise, Brou Kouakou, directeur exécutif de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire (Aprocot-ci), président du comité d'organisation et son équipe annoncent une édition de la maturité à Odienné. Ce sera les 19 et 20 septembre 2025.

« Nous avons décidé depuis 2022 de nous retrouver dans une localité du pays pour nous récréer après une année de dur labeur dans les usines et dans les champs. C'est une occasion voulue où producteurs, partenaires et transformateurs se retrouvent pour évacuer le stress accumulé et in fine avoir un impact sur les activités cotonnières », a expliqué M. Kouakou, qui, d'après un bilan du tournoi, ne cache pas sa satisfaction. « En effet, une étude réalisée par Ivoire Coton révèle que le sport permet d'augmenter le rendement des producteurs de la filière de 6 à 9% ».

Cette année, la fête annuelle de la Ligue sera marquée par deux temps forts, notamment une marche des femmes suivie du tournoi de Maracana qui opposera six équipes des différentes sociétés cotonnières réparties sur l'ensemble du territoire national (Ivoire Coton, Coic, Cotraf, Fpc-ci, Seco-Olam Agri et Cidt), et la cérémonie de récompense des meilleures producteurs et productrices de la filière.

On annonce un Prix spécial Cga qui distingue les meilleurs des meilleurs parmi les producteurs. Plus de 600 participants sont attendus à ces retrouvailles 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres