Tunisie: Un Nouveau Cap pour la Santé Tunisienne - L'Hôpital Mongi Slim Innove avec la Médecine Traditionnelle Chinoise

L'hôpital universitaire Mongi Slim à la Marsa, en Tunisie, se positionne à la pointe de l'innovation médicale. Le 19 septembre, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a officiellement inauguré de nouvelles unités de soins, mais surtout, un centre de formation dédié à la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Cet événement, qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, marque une étape décisive pour le système de santé tunisien.

La Médecine Alternative au Service des Tunisiens

Ce nouveau centre de formation, né d'un partenariat entre l'hôpital Mongi Slim et la Chine, permettra aux médecins tunisiens d'approfondir leurs connaissances en acupuncture. Comme l'a souligné le Dr Ahmed Laatar, spécialiste en rhumatologie, ce projet ambitieux vise à former des professionnels de la santé aux techniques de la MTC, un système thérapeutique qui privilégie les pratiques sans médicaments. La Tunisie n'est pas novice en la matière : depuis 1994, près de 200 médecins spécialistes en acupuncture ont déjà été formés dans le pays.

Modernisation et Amélioration des Soins : Un Investissement Stratégique

L'inauguration ne s'est pas limitée à la MTC. C'est tout un pan de l'infrastructure de l'hôpital qui a été modernisé pour améliorer l'expérience des patients. Parmi les améliorations clés, on note :

Service des urgences : La première phase de sa rénovation a été achevée, pour un coût de 1,9 MD.

: La première phase de sa rénovation a été achevée, pour un coût de 1,9 MD. Imagerie médicale : Un nouveau service d'IRM a été mis en service (5 MD), intégrant des technologies d'intelligence artificielle pour un investissement supplémentaire de 400 mille dinars, afin d'assurer des diagnostics plus rapides et précis.

Ces investissements témoignent de la volonté de l'État tunisien de renforcer son infrastructure sanitaire et d'offrir des soins de meilleure qualité, qu'il s'agisse de la prise en charge des urgences, de la transplantation du foie, ou de la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC).