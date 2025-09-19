Tunisie: Céréales - Bientôt des trains pour acheminer les récoltes

Le ministère de l'Agriculture, l'Office des céréales et les différents acteurs de la filière examinent actuellement la possibilité de recourir au transport ferroviaire afin d'optimiser la chaîne de collecte des céréales.

Deux études sont en cours pour améliorer les circuits d'acheminement et faciliter le transfert des récoltes -- notamment de blé, d'orge et de triticale -- vers les silos et centres de stockage.

La première étude porte sur l'implantation de nouveaux centres de collecte dans les principales zones de production, à proximité des lignes ferroviaires, afin de simplifier le transport des récoltes. C'est ce qu'a indiqué Malek Esseghir, représentante de l'Office des céréales, lors de la Journée nationale d'évaluation de la campagne céréalière 2024-2025 et de préparation de la prochaine saison, organisée jeudi à l'INRAT.

La seconde étude consiste en une analyse comparative des coûts entre la construction de ces nouveaux centres dans les zones productrices et le transport actuel des récoltes par camion ou train.

Mme Esseghir a également présenté les mesures mises en œuvre pour rendre la collecte plus performante. Parmi elles : une augmentation de 5 % du tarif de transport des céréales, la suppression du plafond de charge maximale pendant la campagne de collecte, un renforcement de la coordination avec la SNCFT, la Chambre nationale des transporteurs et les coopératives, ainsi que la mise en place d'un numéro vert pour suivre en temps réel la chaîne de collecte.

Selon la responsable, la campagne 2024-2025 a déjà enregistré des résultats supérieurs à la moyenne des cinq dernières années, tant pour les céréales destinées à la consommation que pour les semences sélectionnées. Les intervenants estiment que la prochaine saison pourrait être encore meilleure.