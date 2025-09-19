Afrique: Championnats Arabes de Tennis de Table - La Tunisie Brille avec Six Médailles, Dont Deux Or !

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les pongistes tunisiens ont clôturé en beauté les Championnats arabes de tennis de table (toutes catégories : simple, double et par équipe), organisés au Maroc. Ce jeudi, lors de la dernière journée de compétition, Wassim Essid et Alaa Saidi ont offert deux médailles d'or précieuses à la Tunisie, portant le bilan final du pays à un total impressionnant de six médailles (2 en or, 2 en argent et 2 en bronze).

Doublé en Or lors de la Dernière Journée :

La journée décisive a été marquée par des performances remarquables :

  • Wassim Essid a dominé la finale du simple garçons (U17), s'imposant 3-2 face au Qatari Ahmed Qarni.
  • Alaa Saidi a brillé en finale du simple filles (U15), battant la Saoudienne Hissa Al-Khaldi 3-0 avec une maîtrise incontestable.
  • Mariem Ibrahimi a également contribué au succès tunisien en décrochant la médaille de bronze dans la même catégorie (simple filles U15).

Des Médailles Précédentes qui Complètent le Tableau :

Avant cette dernière journée, la sélection tunisienne avait déjà enrichi son palmarès :

  • Deux médailles d'argent : en double garçons (U15) avec la paire Youssef Ben Miled et Moemen Sghaier, et par équipe filles (U15 ans).
  • Une médaille de bronze : en double filles (U15) grâce au duo Alaa Saidi et Mariem Ibrahimi.

La Tunisie, Futur Hôte de l'Excellence du Tennis de Table :

L'actualité du tennis de table tunisien ne s'arrête pas là ! Le pays se prépare à accueillir deux événements majeurs :

  • Du 8 au 11 octobre prochain : le tournoi international des jeunes.
  • Du 12 au 19 octobre : le très attendu Championnat d'Afrique des nations (seniors).

Ces rendez-vous promettent de mettre en lumière les talents tunisiens et de renforcer le rayonnement du pays dans le monde du tennis de table.

