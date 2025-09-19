Congo-Brazzaville: Agriculture - Soixante agriculteurs formés aux techniques de production du manioc

Une soixantaine de stagiaires des Zones agricoles protégées (ZAP) de la Cuvette et Cuvette-Ouest bénéficie, depuis le 15 septembre, d'une formation de deux semaines aux techniques de production et de transformation du manioc. L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Organisée par l'Académie d'agriculture tropicale de Chine, la formation s'inscrit, selon le vice-président de cette académie, Li Jihua, dans le cadre des initiatives visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des sciences agricoles. « L'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales a spécialement envoyé des experts représentant les équipes scientifiques chinoises les plus compétentes pour dispenser des cours sur place », a-t-il assuré

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a exhorté les apprenants à tirer le meilleur parti de cette opportunité. « Cette action générera un effet de multiplication dont l'impact profitera à des milliers d'agriculteurs. Elle contribuera également à la souveraineté alimentaire du pays », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Remercions les autorités compétentes pour l'opportunité, Bodech Barech Andire, au nom de tous les participants, a affirmé : « Cette formation offre l'opportunité de renforcer les compétences techniques, d'acquérir de nouvelles méthodes de production, d'intégrer des cultures intercalaires et de mieux maîtriser les techniques de transformation du manioc ».

Symbolisant un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays, la cérémonie de lancement s'est achevée par un échange de présents entre le ministre congolais de l'Agriculture et le vice-président de l'Académie chinoise. Les délégations des deux pays ont après cela visité le champ d'expérimentation du soja et du maïs, ainsi que le laboratoire de transformation des produits agricoles.

Signalons que les chefs des secteurs agricoles prennent également part à cette session de formation qui témoigne la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération dans le domaine agricole, stratégique pour une indépendance alimentaire.

Notons que cette formation n'est pas la première du genre. En 2018, par exemple, les techniciens de l'Institut des ressources génétiques de l'Académie d'agriculture tropicale de Chine avaient formé des agriculteurs de Ngo, dans le département des Plateaux, ainsi que les cadres du ministère de l'Agriculture sur les techniques de production et de transformation du manioc puis la culture des arbres fruitiers tropicaux.