Maroc: Le complexe portuaire de Casablanca inauguré par le roi Mohammed VI

Plusieurs projets d'envergure au sein du complexe portuaire de Casablanca ont été mis en service, le 18 septembre, par le roi Mohammed VI. D'un investissement total de 5 milliards de dirhams, la modernisation du port marque une étape importante dans la restructuration de ce pôle économique stratégique du Royaume.

La modernisation du complexe portuaire de Casablanca vise à renforcer le rayonnement économique et touristique de la métropole. Parmi les projets phares, le nouveau port de pêche, un investissement de 1,2 milliard de dirhams se consacre à l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs et à la valorisation des produits de la mer. Ce port est conçu pour accueillir plus de 260 barques et 100 bateaux de pêche, intégrant des infrastructures modernes pour optimiser l'accueil et la commercialisation.

Le chantier naval, d'un coût de 2,5 milliards de dirhams, ambitionne de dynamiser le secteur naval marocain, avec des installations capables d'accueillir des navires de grande taille. Cette initiative est en phase avec l'objectif du Royaume de se positionner comme un acteur clé du marché international de la construction et de la réparation navales.

Le roi a également inauguré un nouveau terminal de croisières de 720 millions de dirhams, destiné à renforcer l'attractivité touristique de Casablanca. Avec une capacité d'accueil de 450 000 croisiéristes par an, cette infrastructure répond aux normes internationales et promet de faire de la métropole une destination de choix pour le tourisme maritime.

Enfin, un complexe administratif de 500 millions de dirhams a été mis en place pour regrouper l'ensemble des intervenants du port et améliorer la qualité de service, renforçant ainsi l'intégration du port dans son environnement urbain.

Ces projets sont présentés comme la preuve de l'engagement du Royaume envers la modernisation de sa capitale économique, tout en redessinant le paysage portuaire national. Ces initiatives visent à propulser la métropole vers de nouveaux sommets en matière d'attractivité économique et de développement urbain.