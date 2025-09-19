Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - L'émergence des orchestres amateurs (2)

Les années 1970 furent marquées au Congo par la multiplication des orchestres dits des jeunes composés exclusivement des collégiens et lycéens, à savoir Bilenge Sakana, les Chaminadiens, Grands chaminadiens, les Nkowa, les techniciens et autres... Ce phénomène donna naissance au lycée Sarvorgnan-de-Brazza d'un orchestre dénommé le "Group rouge".

L'épopée de l'orchestre le Group Rouge

Fondé par Audifax Bemba en octobre 1971, l'orchestre le Group rouge a fait sa sortie officielle le 5 février 1972 dans la salle mythique du Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) qui fut également le lieu des récitals et de références de l'orchestre.

Group rouge, dénomination symbolisant aussi le soutien de ses membres à la politique de gauche que prônait le Parti congolais du travail (PCT) et ses organes affiliés, faisait aussi référence à la couleur dominante du drapeau congolais de l'époque.

Lors de sa sortie, le Group rouge fut composé ainsi qu'il suit : Audifax Bemba (Chanteur principal), Jean Claude Kakou (Guitare solo), Marc Saboga (Guitare accompagnement), Roland Samba Delhot (Guitare basse), Désiré Mandilou (Batterie), Simon Blaise Tchikaya (Toumba), Freddy Kebano (Orgue).

Au plan thématique, l'objectif du Group rouge était d'éveiller la conscience juvénile aux idéaux de la révolution congolaise à travers des chansons dites engagées, ce, conformément aux directives du PCT.

Au plan artistique, il s'illustra tout au long de son parcours dans un genre musical traditionnel, moderne, world musique que l'on appellera plus tard la musique du monde et la pop music, dont la jeunesse estudiantine raffolait. Deux titres, " Alliance des opprimés et "Ndjiélé Kwani ", gravés sur 45 tours, composés par Audifax Bemba, fut à l'actif du Group rouge.

Son épopée fut également marquée par ses différents récitals au Cfrad et lors des bals de fin d'année scolaire à l'Auberge de la jeunesse, des retrouvailles des jeunes que l'on appelait surprises parties. Y affluaient des jeunes collégiens, lycéens, playboys et playgirls amoureux de la musique pop ou rythme and blues. La pop music, un style de musique créé aux Etats-Unis d'Amérique, fut un vent qui souffla en Europe et gagna l'Afrique au début de la décennie 1970.

James Brown aux Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Indrix et les Beathols en Angleterre furent les porte-étendards de ce genre de musique dont les jeunes de cette époque aimaient écouter et danser. À suivre...