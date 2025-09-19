Congo-Brazzaville: Conseil consultatif de la femme - La secrétaire exécutive plaide pour un dialogue institutionnel

19 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a reçu en audience, le 17 septembre à Brazzaville, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme (CCF), Yennie Clara Osseté Mberi. Les deux personnalités ont discuté sur l'importance du dialogue entre les deux institutions pour faire avancer les droits des femmes en République du Congo.

La rencontre de la secrétaire exécutive du CCF avec le président de la chambre basse du Parlement s'est inscrite dans la poursuite de la présentation de son plan d'action aux organes législatifs. « Nous avons échangé sur la loi organique du Conseil consultatif de la femme, notamment la loi 14-28 du 15 mars 2018. Nous avons discuté sur les sessions, car le CCF ne vit qu'à travers celles-ci», a indiqué Yennie Clara Osseté Mberi à sa sortie d'audience.

En effet, l'Assemblée nationale joue un rôle important dans la promotion et la protection des droits des femmes. Ce rôle s'articule autour de plusieurs axes, allant du vote des lois à la représentation des femmes au sein des organes décisionnels.

La secrétaire exécutive a renouvelé, par ailleurs, sa gratitude au président de la République pour sa nomination, rappelons-le, par décret présidentiel le 7 août 2025. Elle s'est engagée pendant son mandat à garantir une éducation de qualité aux jeunes filles, à promouvoir les grandes figures féminines de l'histoire nationale et à plaider pour la participation des femmes au développement local en favorisant leur implication dans les processus de décision au niveau local.

Institué dans l'article 232 de la Constitution, le CCF a pour missions, entre autres, d'émettre des avis sur la condition de la femme et de faire au gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement national.

