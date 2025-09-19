La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a donné, le 18 septembre à Brazzaville, le coup d'envoi des travaux de l'atelier de présentation et de validation des lignes directrices pour l'identification des Autres mesures de conservation efficaces par zone (Amcez) en République du Congo.

Organisé par la société américaine Wildige conservation society (WCS), l'atelier qui a réuni pendant deux jours des experts environnementaux de divers horizons s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des échanges entrepris en février dernier sur l'élaboration des lignes directrices nationales pour identifier les Amcez.

« Son objectif est l'examen et la validation d'un document technique proposant des lignes directrices claires, cohérentes, pertinentes au contexte national. Ce référentiel servira d'outil stratégique pour améliorer notre contribution aux objectifs internationaux de conservation et, consolider notre engagement dans ce domaine conformément à la vision du chef de l'Etat », a précisé la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Elle a salué, en outre, l'engagement des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Congo dans ce processus d'identification des Amcez.

« Au cours de nos deux journées de réflexion, nous travaillerons ensemble pour partager nos connaissances sur l'identification et les reconnaissances des Amcez potentiels en République du Congo, discuter des lignes directrices élaborées par les organisations internationales et nationales et de la manière de les appliquer efficacement en République du Congo », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Pour le directeur régional Afrique centrale et golfe de Guinée de WCS, Christopher Holmes, « le présent atelier ne vise pas seulement à comprendre les définitions mais aussi à passer à l'action ». A cet effet, il a encouragé les participants à des échanges interactifs. Aussi, il a indiqué que tous les partenaires travailleront en collaboration avec le groupe de coordination nationale chargé d'élaborer les lignes directrices des Amcez dans le pays pour garantir leur approche équitable, inclusive et respective des droits et connaissances de tous.

Signalons que WCS est une organisation non gouvernementale américaine dont l'objectif est la préservation de la nature dans le monde et particulièrement en Afrique. Les Amcez, telles que définies par l' Union internationale pour la conservation de la nature et la Convention sur la diversité biologique, sont une zone géographiquement délimitée, autre qu'une aire protégée qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris des fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques et d'autres valeurs pertinentes localement.