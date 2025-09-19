Afrique: Rencontre citoyenne - Des femmes des confessions religieuses édifiées sur le leadership

Des femmes de différentes obédiences religieuses venues du Cameroun, de la République démocratique du Congo (RDC) ainsi que du Congo ont été invitées, le 13 septembre à Brazzaville, à influencer leur environnement dans tous les domaines en brisant les stéréotypes imposés par certains adages.

L'invite a été faite par la présidente de l'organisation des femmes dénommée Ministère international femme aide (Mifa), le Dr Chantal Ndala Kitengé, à l'issue de la conférence internationale organisée du 12 au 13 septembre au Centre missionnaire Elim sur le thème « Le leadership de la femme face aux défis du temps ».

La conférence avait pour objectif d'aider les femmes à découvrir leur valeur intrinsèque d'une manière intégrale, de les pousser à extérioriser leurs dispositions et dons en vue d'influencer leur milieu et de rendre service aux autres en renforçant leurs capacités par le biais des conférences, forums, conventions, séminaires, formations et ateliers sécuritaires.

Elle a été marquée par diverses communications axées sur les thèmes : "Le leadership de la femme face à la politique", "Le leadership de la femme face aux défis de l'environnement", " Le leadership de la femme face aux finances", "Le leadership de la femme face aux défis de la nutrition" ainsi que "La femme au centre des préoccupations financière, matérielle et économique du moment".

Les enseignements ont été développés par des hommes et femmes leaders venus de plusieurs pays, notamment la RDC, le Congo, le Cameroun, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis. Les orateurs ont rappelé à cette occasion le rôle de la femme épouse, de la femme-mère, de la femme-servante et de la femme travailleuse selon les Saintes Ecritures.

D'après elles, le leadership de la femme ne doit pas s'arrêter qu'à la parole de Dieu mais doit être représenté dans les domaines de la politique, de l'économie, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la communication ainsi que dans le social.

A travers des initiatives, la femme possède des atouts pour influencer en amenant le monde d'un point à un autre. Toutefois, les orateurs ont incité les femmes à impacter dans tous les domaines tout en gardant leur intégrité.

Abordant la question de l'éducation de l'enfant, une invite a été faite aux femmes d'apporter leur don maternel car les adolescents sont exposés à plusieurs manipulations à l'ère du numérique où l'information circule à la vitesse de croisière; de pratiquer le sport et à avoir une alimentation saine en vue d'une bonne santé pour investir dans l'entrepreneuriat en vue de leur autonomie.

A la fin, les attestations de participation ont été remises aux bénéficiaires de la formation par les organisateurs.

Le président du comité d'organisation de la conférence du Mifa, l'évêque Norbert Okana, n'a pas caché sa satisfaction au terme de la rencontre.

Pour lui, cette formation vient à point nommé, car les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Elles portent des fruits qui sommeillent encore dans certains domaines qui nécessitent d'être boostés à travers ce genre d'activité. Les enseignements ont été axés sur le domaine spirituel ainsi que d'autres domaines du développement comme l'entrepreneuriat pour leur permettre d'exercer dans le petit commerce en vue de leur autonomie financière.

"Mon souhait n'est pas que ces femmes de confessions religieuses se limitent au petit commerce du quartier, mais qu'elles s'organisent davantage en réseau pour créer des industries afin de changer leur environnement", a déclaré l'évêque Norbert Okana.

Notons que le Mifa a été créé en 2013. Il est chargé d'encadrer et de former les femmes et les jeunes filles à l'acceptation de soi et de l'autre, d'influencer positivement et d'inciter à la découverte et au développement de soi ainsi que de bien d'autres.