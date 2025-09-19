Afrique: Tourisme et voyages - Air Sénégal annonce sa participation au Salon IFTM Top Resa, à partir de mardi, à Paris

Dakar — La compagnie Air Sénégal annonce sur X sa participation à la 47e édition du Salon IFTM TOP Resa, qui aura lieu de mardi à jeudi prochains à Paris, un évènement qui réunira des professionnels du voyage et du tourisme.

Cette rencontre se tiendra au Parc des expositions de la porte de Versailles.

La compagnie sénégalaise va "exposer ses offres et explorer les richesses" du pays, au stand du pavillon Afrique réservé au Sénégal.

Le Salon International French Travel Market TOP Resa est "un évènement incontournable pour les professionnels du voyage, placé sous le signe de l'innovation et du tourisme durable".

Selon ses organisateurs, quelque 1 400 exposants et environ 31 900 visiteurs professionnels prendront part à ce rendez-vous annuel, l'un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages.

Le Salon Top Resa est aussi, selon ses promoteurs, une plateforme de "rencontres stratégiques" pour les entreprises souhaitant élargir leur réseau et conclure des partenariats à forte valeur ajoutée.