Afrique: Ligue africaine des champions - Le Jaraaf décidé à faire mieux que son parcours de l'année dernière

Dakar — Le Jaraaf de Dakar entame sa campagne en Ligue africaine des champions, dimanche, face à la Colombe Sportive du Sud à Yaoundé, avec l'ambition de faire mieux que son parcours encourageant de l'année dernière en Coupe de la Confédération africaine de football.

Le Jaraaf avait raté de peu la qualification en quarts de finale. Il a terminé troisième de la phase des groupes dans sa poule, derrière l'USM d'Alger et l'ASEC d'Abidjan.

Engagé cette année en Ligue africaine des champions, le Jaraaf effectue un déplacement périlleux au Cameroun pour défier Colombe sportive du Sud au stade Omnisport de Yaoundé, en match comptant pour le premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF.

L'équipe de la Médina retourne ainsi en Afrique, pour la deuxième année consécutive, pour tenter de rééditer ou faire mieux que son parcours de la saison dernière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'équipe de la Médina eu le temps de se renforcer entre-temps, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Souleymane Diallo, et d'une dizaine de nouveaux joueurs.

Le champion du Sénégal en titre peut compter sur un effectif riche, en dépit du retard accusé dans le démarrage du championnat, potentiellement un obstacle pour des performances optimales.

En face, les champions du Sénégal auront un gros morceau, en l'occurrence la Colombe Sportive du Sud.

L'Oiseau du Sud, l'autre nom de l'adversaire du Jaraaf, a dominé le championnat camerounais avec un bilan de 19 victoires, 8 matchs nuls et seulement 3 défaites en 30 rencontres.

Dimanche, à domicile, ils vont essayer d'entamer de la meilleure des manières leur campagne africaine, avec l'objectif de faire mieux que Victoria United, club camerounais éliminé la saison dernière au premier tour de l'étape des qualifications.

Les Camerounais n'ont en tout cas pas lésiné sur les moyens pour préparer leur campagne africaine, avec le recrutement de la dernière révélation du championnat camerounais, le milieu prodige Jude Enow (17 ans), en plus de plusieurs autres recrues.

Le Jaraaf, de son côté, pourra compter sur l'expérience de son entraîneur pour se sortir du piège camerounais.

L'entraîneur de l'équipe nationale locale, Souleymane Diallo, médaillé de bronze avec les Lions locaux lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) qui a pris fin le 30 août dernier, peut être crédité d'une bonne connaissance du football africain.

Il a aussi été champion d'Afrique avec l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal comme sélectionneur adjoint.

Le technicien, par ailleurs maître de conférences à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a disputé plusieurs compétitions de jeunes sur le plan continental.