Sénégal: Vers un appel à candidatures pour rendre opérationnel l'agropole centre

Mbellacadio — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, annonce le lancement d'un appel à candidatures, "dans deux mois tout au plus", en vue de sélectionner des entreprises dont les activités peuvent aider à rendre opérationnel le projet agropole de Fatick (ouest).

"Dans deux mois tout au plus, nous allons lancer un appel à candidatures pour toutes les entreprises locales, régionales et internationales, les invitant à venir s'installer à Mbellacadio. Le problème que nous avions, c'est de rendre ces agropoles opérationnelles, mais ici tout est prêt", a-t-il indiqué.

Serigne Guèye Diop s'exprimait jeudi au terme d'une visite à Mbellacadio, une commune du département de Fatick, où un site agro-industriel a été aménagé par Enabel, l'Agence belge de développement, dans le cadre du projet agropole centre.

"Je demanderai à l'équipe de l'agropole, de mettre en place des conditions d'accès pour tous, de déterminer aussi les durées, les vérifications de solvabilité, de compétences techniques pour rendre efficace le processus", a-t-il avancé.

Serigne Guèye Diop a promis de "vendre les avantages" de l'agropole de Mbellacadio lors du Forum Invest In Sénégal prévu en octobre prochain, pour montrer aux investisseurs qu'il y a de la place au Sénégal pour les petites et moyennes entreprises et les industries.

La réalisation de la plateforme l'agro-industrielle de Mbellacadio et les plateformes départementales de Sokone, Djilor, Mbar et Patar Lia vont nécessiter un investissement de l'ordre de 14, 7 milliards de francs CFA, selon les autorités.

Les plateformes concernées étaient orientées, au départ, vers la transformation et la commercialisation de céréales (mil, sorgho, maïs), mais cette perspective n"était pas ambitieuse, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.

"L'ensemble des acteurs ont demandé la diversification, et nous avons décidé que les produits forestiers et horticoles, ainsi que la filière anacarde, seront pris en charge", a-t-il indiqué.

Il a souligné la nécessité de transformer les plateformes logistiques en plateforme agro-industrielles implantées dans chaque département.

L'ambassadrice de la Belgique au Sénégal, Hélène De Bock, a de son côté relevé que le succès de l'agropole centre (Kaolack-Diourbel-Kaffrine-Fatick), financé à hauteur de 107 milliards CFA, repose sur l'inclusion.

"Nous devons veiller à ce que les infrastructures, les services et les opportunités qui seront créés profitent au plus grand nombre, et en particulier aux actrices et acteurs locaux. C'est cela, le sens de notre engagement qui est de bâtir une économie qui n'exclut personne et qui crée des opportunités pour toutes et tous", a-t-elle ajouté.