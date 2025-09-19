Sénégal: Le dernier appel public à l'épargne du Trésor sénégalais et la révocation de Barthélémy Dias en exergue

Dakar — L'appel public à l'épargne de 300 milliards de francs CFA lancé mercredi par le Trésor public sénégalais est l'un des sujets en vue dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne, avec la décision de la Cour suprême confirmant la révocation de l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias.

"Le Sénégal cherche 300 milliards", affiche le quotidien L'As en parlant du dernier appel public à l'épargne lancé par le Trésor public sénégalais. "Cette opération, troisième du genre depuis l'avènement du nouveau régime", en avril 2024, "vise à financer les priorités stratégiques de l'Agenda Sénégal Vision 2050, notamment les volets éducation, santé, énergie renouvelable, agriculture, numérique, logistique et développement territorial durable", écrit L'As.

"Une 3e émission obligataire de l'année 2025 innovante", en raison d'un volet spécifiquement dédié à la diaspora, indique le journal Le Quotidien, citant le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. La souscription est circonscrite dans la période du 22 septembre au 10 octobre 2025, précise le journal.

Selon Le Soleil, cette opération inscrite "dans une nouvelle dynamique de mobilisation des ressources internes" est ouverte aux investisseurs nationaux, à la diaspora et aux partenaires internationaux.

Le Soleil signale dans le même temps que l'Assemblée nationale a validé trois projets de loi attendus pour renforcer les recettes internes et portant sur le Code des investissements, le Code général des impôts et la taxation du Mobile Money.

"Nous avons pris ces décisions pour éviter une crise encore plus grave. Le redressement de notre pays dépend de la contribution de tous", a déclaré à ce sujet le ministre des Finances et du Budget, cité par le même journal.

WalfQuotidien, évoquant les réformes induites par ces projets de lois, laisse entendre que ces dernières sont sous-tendues par une "recherche effrénée de financements". EnQuête parle d'un couteau à double tranchant, concernant notamment la loi sur la taxation des transferts d'argent.

"Certains députés ont exprimé leurs inquiétudes" sur cette question, estimant que "cette mesure risque de favoriser un contournement du transfert au profit du cash, avec son lot de conséquences négatives, notamment la baisse du volume des transactions", rapporte le journal.

Un autre sujet en exergue dans les quotidiens du jour concerne le rejet, par la Cour suprême, du recours introduit par Barthélémy Dias visant à faire annuler sa révocation de son poste de maire de la ville de Dakar.

"La Cour suprême clôt le dossier", en confirmant la révocation de Barthélémy Dias, affiche Sud Quotidien. Il rappelle que ce dernier avait été révoqué de ses fonctions de maire de la capitale par une décision du préfet du département de Dakar, en date du 11 décembre 2024, à la suite d'une saisine introduite par un citoyen de la commune de Mermoz-Sacré-Coeur dont M. Dias a été le maire de 2009 à 2022.

"Maintenant, c'est fini, c'est définitif", commente Me Massokhna Kane, l'avocat représentant l'Etat du Sénégal dans cette affaire. "Le pourvoi introduit par M. Dias a été rejeté, tous les moyens rejetés", a ajouté Me Kane dans des propos rapportés par Vox Populi.

"Barthélémy a perdu la bataille suprême", souligne L'info à sa une dans un subtil jeu de mots. "Barth perd définitivement son fauteuil, Abbas Fall confortablement assis", renchérit Vox Populi, faisant allusion au nouveau maire de Dakar, élu après la période d'intérim faisant suite à la révocation de M. Dias, le 25 août dernier.

M. Fall, membre de PASTEF, le parti au pouvoir, jusqu'alors ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, a par la suite démissionné du gouvernement.