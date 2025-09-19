Sénégal: Un plan de communication élaboré par l'IA de Saint-Louis pour une meilleure effectivité de la rentrée scolaire

Saint-Louis — Un plan de communication sur la rentrée scolaire prévue le 8 octobre prochain a été élaboré à Saint-Louis (nord), en vue d'une meilleure effectivité de la rentrée, a-t-on appris de l'inspecteur d'académie de cette région, Abdoulaye Wade.

"Sur le plan administratif, nous avons élaboré un plan de communication sur la rentrée. Et c'est ce plan que nous sommes en train de dérouler", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à des journalistes.

"Nous avons aussi demandé aux IEF d'organiser des CDD [comités départementaux de développement] et CRD [comités régionaux de développement] sur la rentrée. Et ce qu'il faut noter cette année à Saint-Louis, c'est qu'il y a une disposition particulière qui a été prise pour que la rentrée soit effective ici à Saint-Louis", a-t-il indiqué.

Selon l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, trois contrôles sont à faire, et à partir du 25 septembre, "les équipes vont être déployées pour visiter les établissements et apprécier la prise en charge des instructions qui ont été données".

"Nous avons demandé à tous les chefs d'établissement de prendre en charge la réhabilitation, le désherbage, en tout cas toutes les activités préparatoires pour une rentrée effective", a expliqué M. Wade.

Le 6 octobre prochain, "les enseignants doivent être sur place. Et nous avons aussi demandé aux chefs d'établissement de préparer les emplois du temps, tous les documents administratifs et de tenir des assemblées générales (AG) de rentrée", a-t-il dit.

Il a ajouté que le même jour, il y aura une mission de suivi et de contrôle pour vérifier la tenue des AG de rentrée, pour vérifier aussi la présence de tous les enseignants de la région de Saint-Louis.

L'inspection d'académie de Saint-Louis, de concert avec les services concernés, est par ailleurs en train de "travailler sur des dispositifs, lesquels ont pour but d'assurer un démarrage effectif des enseignements-apprentissages dès le premier jour de la rentrée".

"Le 8 octobre, quand les élèves seront là, nous voulons un démarrage effectif des enseignements-apprentissages. Il y aura aussi un troisième contrôle pour voir si les enseignements-apprentissages ont réellement démarré dans les établissements", a poursuivi Abdoulaye Wade.

"Donc voilà le dispositif qui est mis en place que nous surveillons et que nous comptons réaliser cette année", a fait observer l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, avant de demander aux parents de libérer les enfants pour qu'ils puissent démarrer leurs enseignements-apprentissages dès le 8 octobre.

Il a signalé, à l'endroit des parents, que l'accès aux établissements scolaires n'est pas lié à l'inscription, ajoutant que pour un élève la non-inscription ne doit pas être un obstacle pour démarrer les cours.

"On veut cette année que les enseignements-apprentissages démarrent réellement à Saint-Louis dès le premier jour de la rentrée", a insisté l'inspecteur d'académie.