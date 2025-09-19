Sénégal: Saint-Louis - L'inspecteur d'académie annonce des mesures pratiques pour une rentrée scolaire effective

Saint-Louis — L'inspecteur d'académie (IA) de Saint-Louis (nord), Abdoulaye Wade, annonce que ses services ont arrêté des mesures pratiques pour une rentrée scolaire effective dès le 8 octobre prochain, parmi lesquelles la cartographie des structures d'éducation et de formation inondées, susceptibles d'être inondées ou endommagées.

Une première réunion de coordination s'est tenue à l'IA de Saint-Louis, lundi dernier, pour arrêter les mesures appropriées pour rendre effective la rentrée scolaire dès le 8 octobre, a-t-il indiqué dans un entretien avec des journalistes.

Cette réunion a regroupé "tous les collaborateurs" de l'inspection d'académie, dans le but de "faire le bilan de l'année écoulée mais surtout de partager avec les collaborateurs les mesures pratiques pour une rentrée scolaire effective le 8 octobre", a indiqué Abdoulaye Wade.

Pour les dispositions pratiques retenus, il a annoncé qu'il a été demandé aux collaborateurs de l'inspection d'académie et aux inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de "faire la cartographie des structures d'éducation et de formation inondées, susceptibles d'être inondées ou endommagées".

"Nous allons, après cette situation, saisir les autorités compétentes, les autorités administratives mais surtout les services compétents, les autorités du niveau central pour voir comment faire, avec la communauté des collectivités territoriales, pour que ces établissements puissent démarrer les enseignements-apprentissages le jour de la rentrée", a-t-il notamment fait savoir.

"Nous sommes en train [...] de faire la cartographie de ces structures et de tout faire pour remettre en état ces structures avant la rentrée", a insisté l'inspecteur d'académie de Saint-Louis.

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025/2026, l'inspection d'académie de Saint-Louis a également travaillé "avec les services régionaux compétents pour le nettoyage mais aussi la désinfection des écoles".

"En tout cas, la mise à niveau des structures d'éducation et de formation demeure une préoccupation pour l'IA de Saint-Louis", a martelé Abdoulaye Wade.

"Ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan environnemental, nous sommes en train de travailler avec toutes les parties prenantes pour que nos écoles et établissements puissent être à niveau et démarrer correctement les enseignements-apprentissages le jour de la rentrée", a conclu M. Wade.