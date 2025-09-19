Sénégal: Le président de la FSF a rencontré le patron de la FIFA

19 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a rencontré, ce vendredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, au siège de l'organisation au Maroc, a-t-on appris de l'instance dirigeante sénégalaise.

Selon le compte Facebook de la Fédération sénégalaise de football, cette première rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les moyens de développer le football sur le continent africain.

Abdoulaye Fall a été élu début août nouveau président de la FSF en remplacement de Maître Augustin Senghor.

M. Fall a pris service à la tête de la FSF le 2 septembre dernier.

La semaine dernière, il a pris part à la 14e assemblée générale ordinaire de la zone ouest A (UFOA-A) qui s'est déroulée à Praia, au Cap-Vert.

