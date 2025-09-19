Afrique: Environ 4 000 volontaires annoncés pour la CAN 2025

Dakar — Plus de 4 000 volontaires seront mobilisés dans le cadre de l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, qui démarre le 21 décembre prochain, annonce la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué rendu public vendredi.

La CAF et le comité local d'organisation de la CAN 2025, qui se déroulera jusqu'au au 18 janvier 2026 au Maroc, ont officiellement procédé, ce vendredi, au lancement du programme de sélection des volontaires.

L'inscription pour l'enrôlement de plus de 4 000 volontaires se poursuivra jusqu'au 8 octobre 2025, selon la même source.

Les jeunes sélectionnés vont accompagner les différents volets organisationnels tels que les opérations médias, les services aux spectateurs, les accréditations, l'accueil des visiteurs et l'assistance aux supporters, précise le communiqué.

Ils "bénéficieront d'une expérience enrichissante, d'une formation et l'opportunité de participer aux coulisses du plus grand événement sportif africain".

La CAF et le comité local d'organisation de la CAN 2025 souhaitent faire de cette 35e édition une compétition "exceptionnelle, qui attirera des millions de visiteurs durant la période décembre-janvier".

Le Maroc est le 18e pays à abriter la CAN depuis la première édition en 1957 au Soudan. Il va accueillir la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois, après l'édition de 1988 remportée par le Cameroun.

Les Lions indomptables décrochaient alors le trophée continental pour la deuxième fois.

La CAN 2025 se déroulera dans six villes et neuf stades du pays : Rabat (complexe sportif Prince Moulay-Abdallah, complexe sportif Prince héritier Moulay-El-Hassan et stade Al Barid), Casablanca (complexe sportif Mohammed V), Agadir (Grand Stade d'Agadir), Marrakech (Grand Stade de Marrakech), Fès (complexe sportif de Fès) et Tanger (Grand Stade de Tanger).

La Côte d'Ivoire est l'équipe tenante du titre.

Le 11 février 2024, elle soulevait chez elle son troisième trophée de la CAN depuis sa première participation à une phase finale en 1965.

Les Éléphants ont remporté les éditions de 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. Ils ont perdu les finales de 2006 et 2012, contre l'Égypte et la Zambie.

Les Ivoiriens, qualifiés pour cette 35e édition de la CAN, iront au royaume chérifien défendre leur titre.

Le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu le 27 janvier 2025.

La Côte d'Ivoire est logée dans la poule F, jugé très relevée, avec les équipes du Cameroun, du Gabon et du Mozambique.

Le Sénégal, vainqueur de l'édition 2021 (qui a eu lieu en janvier et février 2022), prendra part à cette CAN. Ce sera sa 19e participation à une phase finale.

Il est logé dans la poule D en compagnie du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo.

Les Lions du Sénégal joueront leur premier match le 23 décembre 2025, contre les Botswanais. Ils affronteront ensuite les Congolais le 23 décembre, puis le Bénin, le 30 décembre.

Tanger, ville portuaire du nord du Maroc, servira de base à l'équipe nationale du Sénégal.

Les Lions participeront à la CAN 2025 avec un seul voisin immédiat, le Mali, contrairement à la dernière édition de la compétition organisée en 2023, en Côte d'Ivoire, à laquelle avaient pris part la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie.

La poule A de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations réunit les Comores, le Mali, le Maroc et Zambie.

Le groupe B comprend l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte et le Zimbabwe.

Le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie constituent la poule C.

Le groupe E réunit l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.