Afrique: GF retrouve l'Afrique pour imiter le parcours du Jaraaf

Dakar — Génération Foot, le représentant sénégalais en Coupe de la Confédération africaine de football, renoue avec la compétition en accueillant samedi l'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD), basée à Abidjan-Plateau.

Cette rencontre est prévue au stade Lat Dior à Thiès, dans le cadre de la manche aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Absente des compétitions interclubs la saison dernière, Génération Foot retrouve l'Afrique à travers la Coupe CAF, à la faveur de sa victoire finale lors de la dernière édition de la Coupe du Sénégal.

En 2023, l'académie basée à Déni Biram Ndao avait été éliminée en barrages de la Ligue des champions africaine par le Hafia lors de sa troisième participation à cette compétition à cette compétition.

En 2018 et 2020, les Grenats n'avaient pas atteint les phases de poule.

Pour son retour sur la scène continental, Génération football va essayer de rééditer le parcours du Jaraaf qui a disputé la saison dernière la phase des groupes de la Coupe de la CAF.

Les académiciens de Déni Biram Ndao démarrent l'aventure en défiant d'autres académiciens, ceux de l'AFAD, une structure fondée par l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma.

L'AFAD a terminé à la troisième place au classement général du championnat national de première division en Côte d'Ivoire l'année dernière.

Cette académie occupe actuellement la cinquième place du championnat (7 points, +3), avec deux victoires, un match nul et une défaite.

Les Ivoiriens rêvent de créer la surprise loin de leurs bases au Stade Lat Dior, en vue de prendre une option sérieuse dès cette première manche.

Son adversaire sénégalais, vainqueur de la Coupe du Sénégal, doit faire avec le manque de compétition, le championnat sénégalais n'ayant pas encore démarré.

Génération Foot vient seulement de démarrer en mi-août dernier sa préparation pour la nouvelle saison en jouant plusieurs matchs amicaux.

La manche retour de sa confrontation avec l'Académie de Football Amadou Diallo est prévu dans la période du 26 au 28 septembre à Abidjan.

Le club qui sortira vainqueur de cette double confrontation va affronter les Algériens de l'USMA d'Alger au deuxième et dernier tour des préliminaires de la deuxième compétition phare de la Confédération africaine de football.