Sénégal: Fatick - Serigne Guèye Diop s'engage à plaider pour la mise en service du Port de Ndakhonga

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a promis de porter le plaidoyer pour la mise en service du Port Foundiougne-Ndakhonga, inauguré en 2015.

Cette infrastructure est constituée de deux composantes situées respectivement à Ndakhonga et Foundiougne.

"Nous allons porter le plaidoyer avec mon collègue en charge des Infrastructures", Déthié Fall, "pour que le port de Ndakhonga devienne opérationnel", a-t-il indiqué, jeudi, en recevant des mains de l'ambassadeur de Belgique, les clés du parc agro-industriel de Mbellacadiao.

Déthié Fall, nommé à la tête de ce département à l'issue du dernier réaménagement gouvernemental intervenu le 6 septembre dernier, est attendu pour mettre en application une "dynamique interministérielle d'exécution de travaux d'infrastructures sectorielles", comprenant les infrastructures portuaires, aéroportuaires, aériennes et terrestres.

Le parc agro-industriel de Mbellacadiao, qui s'inscrit dans le cadre du projet agropole centre, comprend un parc aménagé sur 15 hectares, avec possibilité d'extension à 50 hectares pour accueillir un maximum d'usines, de PME et de TPME. Le site est situé à 5 km du Port de Ndakhonga.

Serigne Guèye Diop estime que la position stratégique du port de Ndakhonga peut déconcentrer toutes les zones environnantes et ouvrir d'autres couloirs maritimes pour le Sénégal et pour la région de Fatick en particulier.

Il a relevé que la mise en service de l'agropole de Mbellacadiao et toutes les activités qui y seront menées sont des raisons "suffisantes" pour favoriser la mise en service du port de Ndakhonga.

Le projet agropole centre prévoit un investissement de 14, 7 milliards de FCFA dans la région de Fatick pour la réalisation de la plateforme agro-industrielle de Mbellacadiao et les plateformes départementales de Sokone, Djilor, Mbar et Patar Lia.

Le port de Foundiougne-Ndakhonga est l'un des "projets structurants dont l'impact sur l'économie est essentiel", selon le gouvernement.

Lors du dernier Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko avait appelé à un "suivi régulier" de la réalisation de cette infrastructure portuaire et maritime, ainsi que celles de Ndayane, Bargny Sendou, Nikine.

Il a indiqué que l'objectif du gouvernement est de faire de ces infrastructures des "poumons durables pour l'économie sénégalaise".