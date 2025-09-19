Sénégal: Un lot de couches jetables de la DPDPE à la pouponnière de Mbour

La Pouponnière de Mbour a reçu de la direction de la Promotion des droits et de la protection des enfants (DPDPE), un lot de couches jetables, une occasion pour son directeur de lancer un appel pour davantage de soutien à la structure.

Ce don dont la valeur marchande n'a pas été indiquée, a été remis jeudi aux responsables de la pouponnière de Mbour par la directrice de la Promotion des droits et de la protection des enfants, Fatou Ba Guèye Ba.

Cet appui vient d'un partenaire spécialisé dans la production de couches pour enfants, dont la représentante a fait part de son ambition d'aider les orphelinats du Sénégal et le maximum d'enfants possibles.

"C'est un don très important pour nous et [qui] va nous soulager énormément", s'est réjoui Fabrice Cédric, directeur de la Pouponnière de Mbour, avant de remercier les autorités et leur partenaire.

Il est revenu sur les difficultés financières de l'établissement qu'il dirige, lequel peine selon lui à prendre en charge son personnel.

Aussi Fabrice Cédric a-t-il lancé un appel pour davantage de soutien à la Pouponnière de Mbour.