Sénégal: Un lot de couches jetables de la DPDPE à la pouponnière de Mbour

19 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Pouponnière de Mbour a reçu de la direction de la Promotion des droits et de la protection des enfants (DPDPE), un lot de couches jetables, une occasion pour son directeur de lancer un appel pour davantage de soutien à la structure.

Ce don dont la valeur marchande n'a pas été indiquée, a été remis jeudi aux responsables de la pouponnière de Mbour par la directrice de la Promotion des droits et de la protection des enfants, Fatou Ba Guèye Ba.

Cet appui vient d'un partenaire spécialisé dans la production de couches pour enfants, dont la représentante a fait part de son ambition d'aider les orphelinats du Sénégal et le maximum d'enfants possibles.

"C'est un don très important pour nous et [qui] va nous soulager énormément", s'est réjoui Fabrice Cédric, directeur de la Pouponnière de Mbour, avant de remercier les autorités et leur partenaire.

Il est revenu sur les difficultés financières de l'établissement qu'il dirige, lequel peine selon lui à prendre en charge son personnel.

Aussi Fabrice Cédric a-t-il lancé un appel pour davantage de soutien à la Pouponnière de Mbour.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.