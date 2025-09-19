Cameroun: Alice Nkom soutient Tchiroma - L'opposition camerounaise se recompose

19 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans un geste politique majeur, l'avocate et militante des droits humains Me Alice Nkom a annoncé son soutien à Issa Tchiroma Bakary pour l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025. Dans une déclaration solennelle, elle justifie ce choix par la nécessité d'unir les forces oppositionnelles face au régime de Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies. Selon elle, Tchiroma incarne une alternative politique crédible, mêlant expérience gouvernementale et volonté de changement .

Ce ralliement surprise intervient dans un contexte où l'opposition camerounaise, fragmentée, peine à trouver un candidat consensuel. Tchiroma, ancien ministre de Paul Biya et fondateur du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), a quitté le gouvernement en juin 2025 après des désaccords profonds sur la gouvernance et l'avenir du pays. Son passé gouvernemental suscite toutefois des scepticismes, certains critiques le qualifiant de « candidat planté » par le régime pour diviser l'opposition .

Le soutien d'Alice Nkom, figure respectée pour son combat pour la justice et les libertés, pourrait légitimer sa candidature auprès d'électeurs méfiants. Elle souligne que Tchiroma possède « l'expérience de l'État et le courage d'affronter les épreuves », contrairement à d'autres candidats perçus comme trop idéalistes ou inexpérimentés. Ce partenariat inédit vise à construire une opposition unie capable de porter un projet de transition pacifique et inclusif .

Alors que la présidentielle approche, ce rapprochement pourrait redistribuer les cartes et offrir une voie médiane entre le pouvoir en place et les factions radicales de l'opposition. Reste à convaincre un électorat lassé par des décennies de promesses non tenues et de manipulations politiques.


