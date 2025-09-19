Maroc: Réouverture de 1239 mosquées sur les 2217 endommagées par le séisme d'Al Haouz

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a annoncé, mardi à Rabat, que 1.239 mosquées sur les 2.217 endommagées lors du séisme d'Al Haouz ont été rouvertes aux fidèles.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réhabilitation des édifices religieux et habous endommagés par le séisme d'Al Haouz, 1.239 mosquées sont désormais rouvertes aux fidèles à la suite de la stabilisation et de la réhabilitation de ces bâtiments par le ministère ou par des donateurs", a indiqué le ministre qui intervenait lors d'une cérémonie religieuse organisée à l'occasion de la Journée des mosquées.

Ce programme porte sur un total de 2.516 bâtiments, dont 2.217 mosquées et 299 zaouïas et mausolées, a précisé M. Toufiq, ajoutant que le budget alloué aux opérations de réhabilitation de ces édifices est estimé à 1.200 millions de dirhams.

Par ailleurs, le ministre a souligné que son département oeuvre à réhabiliter toutes les mosquées et à améliorer la qualité des espaces de culte dans le Royaume. Au total, 2.057 mosquées fermées ont été rouvertes, dont 533 sont en cours de réhabilitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Toufiq a ajouté que 4.664 études techniques ont été réalisées, précisant que des travaux de réhabilitation sont en cours dans 754 mosquées, zaouïas et mausolées.

La réhabilitation de 530 autres bâtiments débutera avant la fin de l'année en cours, a-t-il indiqué, ajoutant qu'une opération similaire concernant 1.225 bâtiments devrait commencer au début de l'année prochaine.

La réhabilitation de l'ensemble des mosquées, zaouïas et mausolées devrait être achevée d'ici fin 2026, a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, accorde une attention particulière aux mosquées tout en veillant à la préservation du patrimoine islamique et architectural marocain, ainsi que de l'art islamique dans la construction et l'entretien des mosquées dans l'objectif d'offrir aux fidèles un cadre empreint de sérénité spirituelle.