Maroc: Affaire de trafic de 76.841 comprimés psychotropes - Ouverture d'une enquête judiciaire

La Brigade régionale de la police judiciaire de Nador a ouvert, mercredi après-midi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l'origine et la destination d'une cargaison de 76.841 comprimés psychotropes, découverte à bord d'un véhicule utilitaire en provenance d'un port européen.

Une source sécuritaire a indiqué que des éléments de la Sûreté nationale et des Douanes au port de Nador ont mené, mercredi après-midi, une opération conjointe ayant permis de découvrir cette cargaison dissimulée à l'intérieur d'un véhicule, immédiatement après avoir débarqué d'une traversée maritime en provenance d'un port européen.

La fouille s'est soldée par la saisie de 76.841 comprimés psychotropes de type "ecstasy", soigneusement dissimulés dans des boîtes de produits alimentaires.

La même source a précisé que les investigations ont conduit à l'interpellation d'un individu âgé de 55 ans, suspecté d'être lié à cette activité criminelle.

Le mis en cause a été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'identifier les ramifications éventuelles de ces actes criminels, tant au niveau national qu'aux échelles régionale et internationale.

Cette opération conjointe s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus et constants déployés par les divers services de sécurité visant à lutter contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes, ainsi qu'à contrecarrer toutes les formes de criminalité transnationale.