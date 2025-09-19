Maroc: Affaire de trafic de 76.841 comprimés psychotropes - Ouverture d'une enquête judiciaire

19 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La Brigade régionale de la police judiciaire de Nador a ouvert, mercredi après-midi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l'origine et la destination d'une cargaison de 76.841 comprimés psychotropes, découverte à bord d'un véhicule utilitaire en provenance d'un port européen.

Une source sécuritaire a indiqué que des éléments de la Sûreté nationale et des Douanes au port de Nador ont mené, mercredi après-midi, une opération conjointe ayant permis de découvrir cette cargaison dissimulée à l'intérieur d'un véhicule, immédiatement après avoir débarqué d'une traversée maritime en provenance d'un port européen.

La fouille s'est soldée par la saisie de 76.841 comprimés psychotropes de type "ecstasy", soigneusement dissimulés dans des boîtes de produits alimentaires.

La même source a précisé que les investigations ont conduit à l'interpellation d'un individu âgé de 55 ans, suspecté d'être lié à cette activité criminelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le mis en cause a été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'identifier les ramifications éventuelles de ces actes criminels, tant au niveau national qu'aux échelles régionale et internationale.

Cette opération conjointe s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus et constants déployés par les divers services de sécurité visant à lutter contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes, ainsi qu'à contrecarrer toutes les formes de criminalité transnationale.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.