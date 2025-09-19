Maroc: Immorente Invest - Le 3ème rendement trimestriel de 2025 sera versé le 2 octobre

19 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Immorente Invest, société cotée à la Bourse de Casablanca, a annoncé que le paiement du 3ème rendement trimestriel de l'année 2025, fixé à 1 dirham par action, est prévu le 2 octobre prochain.

La date de détachement est fixée, quant à elle, au 23 septembre 2025, précise Immorente Invest dans un communiqué, ajoutant que le paiement du 4ème rendement trimestriel (1 dirham/action) interviendra le 19 décembre prochain.

Depuis septembre 2021, Immorente Invest a mis en place un schéma innovant d'intensification de ses distributions en passant à un rythme trimestriel, soit 4 versements annuels au lieu d'un seul versement", rappelle la même source.

Immorente Invest est une société propriétaire d'usines, de bureaux et d'actifs logistiques, tous loués à de grandes entreprises multinationales et à de grands groupes marocains. Elle perçoit ces loyers et les reverse à ses actionnaires.

