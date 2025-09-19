Maroc: OPCVM - L'actif net sous gestion augmente de 0,55% à fin août

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a progressé de 0,55% à 800,56 milliards de dirhams (MMDH) à fin août, selon l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).

Dans sa récente lettre mensuelle d'information, l'ASFIM fait état d'une décollecte nette d'un peu plus de 2 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM Obligations Court Terme (OCT).

Les OPCVM Actions ont réalisé la plus haute performance mensuelle, avec +3,43% tandis que les OPCVM Monétaires ont enregistré la plus basse performance avec +0,21%.

A fin août dernier, les OPCVM Actions ont eu la plus haute performance annuelle avec une variation de +38,47% et les OPCVM Monétaires, la plus faible avec +1,79%.

Le nombre d'OPCVM en activité est passé à 603 à fin août 2025, contre 597 à fin juillet 2025, avec le lancement de six nouveaux fonds. Le nombre de Sociétés de gestion est passé à 21 avec la création d'une nouvelle Société de gestion, sterling Asset management.