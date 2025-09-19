Maroc: 7e Festival international du cinéma et de l'environnement à Sidi Ouassay

La 7e édition du Festival international du cinéma et de l'environnement se tiendra du 8 au 12 octobre à Sidi Ouassay, dans la province de Chtouka-Aït Baha, à l'initiative de l'Association Asnflul développement, culture et environnement.

Organisé en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM) et la Commune de Sidi Ouassay, ce Festival se veut un espace propice à la consécration de la conscience environnementale et à la réflexion sur des questions de développement durable à travers le cinéma, indique un communiqué des organisateurs.

Au programme de cette édition figurent des compétitions officielles de court-métrage, de court-métrage lié à l'environnement et de la meilleure photo, outre des projections cinématographiques ouvertes au public, des ateliers de formation et des conférences, ajoute la même source.

Cette manifestation culturelle, dont l'invité d'honneur est l'Espagne, rendra hommage à des personnalités cinématographiques de premier plan en présence d'une pléiade de réalisateurs, de critiques et d'artistes.

Le Festival international du cinéma et de l'environnement, qui conforte sa position de rendez-vous annuel alliant créativité cinématographique et conscience environnementale, permettra à la région de Sidi Ouassay de s'ériger en un espace favorable aux échanges culturels et au partage d'expériences, conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Programme

L'Institut Cervantès de Marrakech ouvre sa saison culturelle d'automne avec un programme riche qui met à l'honneur la littérature, le cinéma, les ateliers et les arts de la scène. Le premier rendez-vous aura lieu le mercredi 24 septembre à 18h30, au siège de l'Institut Cervantès de Marrakech, avec la présentation de l'ouvrage "Gitans. Le peuple aux larmes de feu" de la journaliste et écrivaine française Laurence Gourret-Lapeyre, installée à Marrakech.

Fruit de plusieurs années d'immersion dans le sud de l'Espagne, le livre propose une traversée sensible de l'univers gitan, nourrie de récits, d'entretiens et de témoignages.

Entre regard anthropologique et écriture engagée, l'auteure compose une polyphonie de voix qui révèlent à la fois la richesse culturelle et les défis sociaux auxquels ces communautés sont confrontées.

En octobre, l'Institut Cervantès de Marrakech accueillera les activités du Congrès mondial du Flamenco, dont la programmation comprendra un spectacle à Marrakech et un autre à Agadir, ainsi que des rencontres littéraires, des ateliers et des activités destinées au jeune public.

Ce programme s'inscrit dans une vision qui affirme le rôle de l'Institut comme passerelle culturelle entre le Maroc et l'Espagne, et comme plateforme d'échange artistique et créatif.

Poésie

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech organise, ce vendredi au centre culturel Daoudiate à la Cité ocre, la deuxième édition de son programme "Itinéraire poétique", avec la participation des poètes Abderrahim El Khassar, Fatima Hassi et Fathallah Bouazza, qui partageront avec le public leurs expériences et parcours créatifs dans le cadre d'une séance de lectures poétiques.

Cette soirée sera également marquée par la participation de l'artiste Amal Benalia dans la rubrique "Chants", où sa performance musicale viendra se mêler aux lectures poétiques traduisant la diversité et la richesse de la poésie marocaine contemporaine.

L'organisation de cette manifestation coïncide avec la célébration du 8ème anniversaire de la création de la Maison de la poésie à Marrakech.

Créée en septembre 2017, en vertu d'un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats arabes unis, la Maison de la poésie de Marrakech a pour vocation la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.