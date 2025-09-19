Maroc: 12ème Festival national de l'art de Griha et Melhoun à Taroudant

La ville de Taroudant abritera, du 26 au 28 septembre, la 12ème édition du Festival national de l'art Griha et Melhoun, sous le thème "La Griha de Taroudant: authenticité du Melhoun".

Cette manifestation culturelle sera marquée par l'organisation de trois grandes soirées artistiques au niveau de la Place "6 Novembre", avec la participation de plusieurs troupes locales et nationales.

Au programme de cet événement, initié par l'Association Roudania des amateurs du Melhoun et des arts populaires, figure également un hommage dédié à des figures artistiques et culturelles ayant contribué à la préservation et au rayonnement du Melhoun.

Les organisateurs soulignent que ce festival vise à valoriser le Melhoun en tant que patrimoine culturel immatériel du Royaume, en cohérence avec les engagements du Maroc auprès de l'UNESCO, et à renforcer le rayonnement de cet héritage comme trait d'union entre les générations.

L'événement cherche également à dynamiser le tourisme culturel à Taroudant, à encourager la jeunesse et les nouvelles générations à découvrir ce patrimoine marocain authentique et à contribuer à sa sauvegarde, tout en créant des espaces d'échange culturel et artistique entre les participants et le public.

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Taroudant, la préfecture de la province et le Centre Souss-Massa pour le développement culturel, cette édition rend hommage à la mémoire du défunt Mohamed Ben El Hassan El Afani Roudani, l'une des grandes figures de la culture marocaine.