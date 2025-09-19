Maroc: Le CNDH plaide à Genève pour une participation accrue des jeunes à la promotion des droits humains

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a mis en avant, devant la 60ème session du Conseil des droits de l'Homme (CDH) à Genève, le rôle central des jeunes dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, soulignant l'importance de leur implication active dans l'élaboration des politiques publiques fondées sur les droits humains.

Dans une déclaration prononcée, mardi lors de la réunion-débat biennale du CDH sur la jeunesse et les droits de l'Homme, le CNDH a affirmé accorder une attention particulière aux droits des jeunes, en oeuvrant à leur autonomisation et à leur participation dans la vie politique, économique, sociale et culturelle.

L'institution nationale a rappelé les multiples initiatives menées à cet effet, notamment à travers des partenariats avec des associations de jeunes et des programmes de renforcement de capacités, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme et d'autres agences onusiennes.

Ces formations ont bénéficié à des jeunes issus des douze régions du Maroc, mais aussi de l'ensemble de la région MENA et de l'Afrique, et ont porté sur des thématiques telles que les droits économiques, sociaux et culturels, la lutte contre les changements climatiques, la tolérance, ainsi que l'interaction avec les mécanismes onusiens, notamment les organes de traités et l'Examen périodique universel. Le CNDH a également soutenu la participation de jeunes Marocains aux Conférences des Parties (COP) sur le climat.

S'agissant de l'espace numérique, le CNDH a relevé que le Maroc a atteint en 2025 un taux de pénétration d'Internet de 108%, avec une jeunesse largement active en ligne. Il a toutefois alerté sur les risques que comporte cet espace, tels que les discours de haine, les atteintes à la vie privée et le harcèlement numérique, insistant sur la nécessité d'en tenir compte dans la conception des lois et des politiques publiques.

Enfin, le CNDH a mis l'accent sur la poursuite du renforcement des politiques publiques en faveur des jeunes et la multiplication des espaces de participation, tant au niveau national qu'international, afin de consolider leur rôle en tant qu'acteurs clés de la démocratie, de l'Etat de droit et de la promotion des droits humains.