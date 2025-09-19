ALGER — Des rencontres bilatérales ont été organisées vendredi, en marge de la clôture du 34e Salon international de l'agroalimentaire et des boissons, entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues de différents pays pour examiner les voies de coopération et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Les rencontres organisées au pavillon Algérie ont permis de passer en revue les opportunités de partenariat, d'échanger les expertises, et d'examiner les possibilités d'exportation directe vers le marché russe, ajoute la même source.

Un atelier a été organisé, à cette occasion, avec présentation d'un exposé spécialisé par des experts et opérateurs économiques russes, qui ont présenté une série d'orientations pratiques et apporté des explications sur les aspects réglementaire et logistique, mettant en avant les principales exigences du marché russe ainsi que les perspectives de coopération offertes pour renforcer la présence des produits algériens en Russie.

La dernière journée de cette manifestation a connu une forte affluence vers le stand algérien, ce qui témoigne de l'intérêt des visiteurs pour le produit national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le stand algérien a enregistré, depuis l'ouverture du Salon, une grande dynamique et une affluence remarquable de visiteurs et de professionnels, ce qui confirme la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux, conclut le document.