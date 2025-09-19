Algérie: Arboriculture - Développement notable et perspectives prometteuses pour la filière pomicole dans les wilayas de Batna et de Khenchela

BATNA — La pomiculture (techniques et pratiques relatives à la culture des pommiers) connaît un développement notable dans les wilayas de Batna et de Khenchela, réputées pour produire les meilleures variétés de ce fruit et devenues, ainsi, des leaders nationaux en matière d'investissement dans cette arboriculture grâce aux techniques modernes utilisées et à l'expansion des superficies plantées de vergers de pommiers.

A Batna, les prévisions de la direction des services agricoles (DSA) tablent, pour la saison agricole 2024-2025, sur une production de près de 2 millions de quintaux de pommes.

Le DSA, Ahmed Sebki, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que la wilaya de Batna connaîtra, cette saison, une augmentation "significative" de la production par rapport à l'année dernière qui s'était soldée par une production de 1,6 million de quintaux.

Signalant que les vergers de pommiers couvrent actuellement, dans cette wilaya, une superficie totale de 5.878 hectares, dont 4937 hectares productifs, il a souligné que les pôles dédiés à cette filière sont situés dans la commune d'Ichemoul, dans la zone de Merial (commune d'Ayoun El Assafir) et dans les communes d'Oued Taga et de Hidoussa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La variété "Golden Delicia" arrive en tête des variétés de pommes cultivées dans la wilaya des Aurès, suivie des variétés "Star Crimson", "Royal Gala" et "Hana", cette dernière étant une variété précoce dont la production est concentrée dans la région sud de la wilaya déléguée de Barika où la récolte a commencé en août dernier.

De nombreux agriculteurs spécialisés dans cette filière ont confirmé, de leur côté, que la saison en cours se distingue par une production "abondante et de haute qualité".

Parmi ces producteurs, Mme Nouara Khelifi, qui s'est lancée dans la pomiculture depuis plusieurs années dans la région de R'haouat, dans la commune montagneuse de Hidoussa, a insisté sur "la nette amélioration enregistrée cette saison dans la production locale de pommes en termes de quantité et de qualité".

Elle a indiqué que le recours à des bassins d'irrigation en plastique l'a "beaucoup aidée" à étendre les surfaces dédiées à ce fruit, l'encourageant à introduire de nouvelles variétés malgré la difficulté du relief de la région.

Cette filière arboricole enregistre, en tout état de cause, une expansion remarquable depuis plusieurs années dans la wilaya de Batna grâce, aussi, au soutien apporté par l'Etat.

Un soutien qui ne se limite plus aux zones montagneuses, mais qui s'est étendu à la région sud de la wilaya déléguée de Barika, connue pour sa variété précoce "Hana".

Marché de gros et zone d'activités des industries de transformation de la pomme à Khenchela

Dans la wilaya voisine de Khenchela, la culture des pommes a également réalisé, ces dernières années, des résultats encourageants qui se sont traduits par une augmentation de l'indice de croissance de cette filière stratégique aux perspectives prometteuses.

Le DSA, Saïd Tamen, a annoncé une production prévisionnelle de 1,750 million de quintaux de ce fruit au titre de la saison agricole en cours, soit une augmentation de 100 mille quintaux par rapport à la saison précédente.

Le même responsable a également souligné que la culture de la pomme a obtenu, ces dernières années, des résultats "encourageants", traduits par une augmentation de la production qui est passée de 1,3 million de quintaux en 2020 à 1,75 million de quintaux cette année, soit une augmentation de 35 %.

M. Tamen a noté que la saison agricole en cours a été marquée par la mise en service, début août dernier, du marché de gros de la pomme dans la commune de Bouhamama.

Un marché qui s'étend sur plus de 3 hectares et dont la réalisation a nécessité un financement de 690 millions de dinars dans le cadre du programme complémentaire de développement dont a bénéficié la wilaya de Khenchela.

Les efforts de l'État dans ce domaine se poursuivent en vue de la réalisation de chambres froides pour la conservation du fruit, évitant ainsi un entassement et un dépérissement des pommes.

À ce propos, le président de la chambre de l'Agriculture de la wilaya de Khenchela, Yacine Kenzari, a souligné que ses services ont invité les agriculteurs souhaitant bénéficier du crédit d'investissement "tabrid" (réfrigération) à se rapprocher de la Chambre pour obtenir des informations complètes sur ce crédit destiné à la réalisation de chambres froides d'une capacité variant entre 300 et 5 000 mètres cubes, au moyen d'un crédit bonifié (sans intérêt) plafonné à 150 millions de dinars remboursables sur une durée de 10 ans.

Dans le cadre des facilités accordées aux arboriculteurs spécialisés dans la filière pomicole, une zone d'activités dédiée aux industries de transformation sera bientôt créée dans la commune de Bouhamama, sur une superficie de 10 hectares au profit de 20 investisseurs souhaitant transformer la pomme en confiture ou en différents jus et boissons, ce qui permettra de créer des emplois pour les jeunes de la région et de revitaliser l'activité commerciale.