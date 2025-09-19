Algérie: Wilaya d'Alger - Intensification des opérations d'entretien et d'assainissement en prévision de la saison des pluies

ALGER — Les services de la wilaya d'Alger ont mobilisé l'ensemble de leurs établissements pour intensifier les opérations de maintenance et d'entretien des infrastructures d'assainissement, en prévision de la saison des pluies, afin d'assurer la sécurité des citoyens, la protection des biens et la fluidité de la circulation routière contre les risques des inondations.

A ce titre, le directeur de l'Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (Asrout), Aiter Sâadoune, a déclaré à l'APS, que ses services demeurent mobilisés, tout le long de l'année, pour mener des opérations de maintenance et d'entretien des canalisations, regards et avaloirs, tout en les intensifiant à l'approche de l'automne, notamment au niveau des zones exposées aux risques d'inondations.

En ce sens, l'établissement "Asrout" a effectué, entre le 1er juillet et le 24 août, un total de 54.246 opérations de curage des avaloirs, notamment ceux situés au niveau des zones urbaines, ainsi que 2497 opérations de curage des regards et caniveaux, sans compter les interventions sur les axes autoroutiers, a relevé M. Saâdoune, ajoutant que ces opérations englobent aussi le transfert des gravats, jetés sur la chaussée et la voie publique, vers les décharges publiques.

Il a fait savoir, en outre, que ses services ont déjà procédé au curage des avaloirs d'une douzaine de trémies, notamment celles au niveau des Places du 1er-Mai et d'Addis-Abeba ainsi que Dar-El-Beida.

De son côté, le directeur des Travaux publics (DTP) de la wilaya d'Alger, Hamid Bouazghi, a assuré que les équipes d'intervention de cette Direction ont été mobilisées, ce qui représente un effectif de 1355 agents dotés des moyens matériels et d'équipements nécessaires pour l'évacuation des eaux de pluie, le retrait de la terre et des détritus de l'intérieur des avaloirs, l'intervention au niveau des trémies, l'élimination des eaux stagnantes ainsi que l'identification des points noirs et zones de danger.

Selon M. Bouazghi, depuis le début de l'opération d'entretien et de curage, la DTP d'Alger a procédé à l'entretien de 2200 égouts, 7500 avaloirs et un total de 130 km linéaires de canalisations des eaux pluviales.