Afrique de l'Est: Forum - Les représentants des services météorologiques et hydrologiques formés aux outils de prévision les plus récents

La quinzième édition du Forum régional de prévision saisonnière pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (SWIOCOF-14b) se tient à Maurice du 16 au 19 septembre. Organisé par la Commission de l'océan Indien (COI) en collaboration avec la Direction interrégionale de météo-France pour l'océan Indien (DIROI) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), ce rendez-vous constitue une plateforme essentielle pour anticiper les risques climatiques et réduire les impacts du changement climatique.

Le forum propose des prévisions saisonnières et réfléchit à leur utilisation dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la santé, le tourisme, la pêche et la gestion de l'eau. Après une première étape tenue en juin dernier, cette seconde session réunit des experts nationaux, régionaux et internationaux. Ils travaillent ensemble à l'élaboration de recommandations, à l'identification des aléas climatiques à surveiller, à la préparation d'une prévision commune pour la saison à venir et à l'adoption de la Déclaration officielle du forum.

Les participants incluent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHNs) ainsi que des représentants de différents secteurs utilisateurs issus des États membres de la COI. Des délégations venues d'Afrique du Sud, du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie sont également présentes, avec la participation d'experts du Niger et de la Thaïlande.

Au-delà des échanges, le forum sert aussi de cadre de formation. Il permet aux SMHNs de se familiariser avec les outils les plus récents et de produire les prévisions pour la prochaine saison cyclonique et pluvieuse. Ces informations seront ensuite diffusées auprès des réseaux d'utilisateurs afin d'accompagner la prise de décision dans des domaines aussi variés que l'alimentation, la santé publique, la gestion des risques ou encore l'économie bleue.

Les résultats attendus comprennent la finalisation et la publication de la Déclaration SWIOCOF pour la saison 2025-2026, le renforcement de la coopération avec les centres mondiaux et régionaux ainsi que la mise en place de formations adaptées. Le forum met également l'accent sur l'intégration des vulnérabilités liées au genre et sur la sensibilisation des décideurs afin de favoriser des actions anticipatoires face aux risques climatiques.

Par ailleurs, le forum SWIOCOF-14b s'inscrit également dans le cadre du projet de «Renforcement de la résilience régionale grâce aux services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'océan Indien», plus connu comme le projet HYDROMET.