Afrique de l'Est: L'Éthiopie va construire le plus grand centre national intégré de réadaptation sanitaire de la région

Addis Ababa — Le ministère de la Santé a souligné que le centre national intégré de réadaptation, dont la construction vient de débuter, marquera une étape importante dans l'intégration des infrastructures sanitaires éthiopiennes.

La ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a lancé la construction du Centre national intégré de réadaptation à Gefersa, dans la ville de Sheger, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de hauts responsables gouvernementaux et des praticiens médicaux.

Dans son discours prononcé à cette occasion, la ministre a souligné que le nouveau centre de réadaptation servira de référence pour le secteur des soins de santé du pays.

Le centre de réadaptation actuel de l'Éthiopie opère des patients depuis plus de 40 ans, et le nouveau projet vise à le transformer en un centre d'excellence continental, le premier centre de réadaptation d'Afrique pour les personnes souffrant de problèmes de santé.

Le Dr Mekdes a réaffirmé l'importance accordée par le gouvernement à la politique de santé, en particulier dans le domaine des maladies non transmissibles, qui constituent une priorité depuis trois décennies.

Comme l'a annoncé le ministre, le nouveau centre regroupera 17 établissements différents en une seule institution intégrée, offrant des services conjoints pour les handicaps physiques et les maladies mentales.

Selon le ministre, des programmes de réadaptation complets seront également proposés aux patients souffrant de troubles cognitifs, psychologiques et physiques.

Le complexe, qui s'étendra sur plus de 17 hectares, abritera 13 blocs de services médicaux, thérapeutiques, résidentiels et récréatifs, a déclaré le ministre, ajoutant qu'il comprendra également des programmes d'agriculture urbaine destinés à soutenir les soins aux patients, à faciliter les thérapies et à créer des opportunités d'emploi pour les professionnels de différents domaines.

Une fois achevé, le Centre national de réadaptation intégrée sera le plus grand d'Afrique de l'Est et offrira des soins spécialisés pour les blessures accidentelles, les maladies chroniques et les affections naturelles.

L'ensemble du projet est financé par l'État éthiopien, a expliqué la ministre, ce qui témoigne de la volonté du pays d'ajouter des services de réadaptation et de promouvoir le tourisme de santé.

Le centre sera une institution phare qui améliorera les conditions de vie des communautés défavorisées en Éthiopie et sur tout le continent, a-t-elle ajouté.