Ethiopie: La ville aéroportuaire éthiopienne de 10 milliards de dollars américains va transformer l'aviation et le tourisme

Addis Ababa — L'Éthiopie s'apprête à faire un bond en avant majeur dans les domaines de l'aviation, du développement économique et de la connectivité régionale avec le lancement du projet Bishoftu International Airport City, un projet d'investissement de 10 milliards de dollars américains mené par Ethiopian Airlines.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Zemedeneh Nigatu, PDG de la CBE Capital Investment Bank et économiste de renom, a décrit ce projet comme une initiative transformatrice pour le pays, la compagnie aérienne et l'Afrique dans son ensemble.

« Il s'agit d'un projet transformateur, non seulement pour Ethiopian Airlines, mais aussi pour l'économie éthiopienne et l'Afrique dans son ensemble », a déclaré M. Zemedeneh. « Ce n'est pas seulement un aéroport, c'est une ville aéroportuaire, un développement holistique avec des hôtels, des centres commerciaux et des installations de classe mondiale. Ce sera une destination en soi. »

Ce projet intervient à un moment où Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et l'une des 30 premières au niveau mondial, connaît une croissance rapide. Actuellement évaluée à environ 8 milliards de dollars américains, la compagnie aérienne devrait atteindre près de 30 milliards de dollars américains d'ici 2040.

La ville aéroportuaire de Bishoftu est conçue pour accompagner cette croissance, en fournissant les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec les géants internationaux de l'aviation tels qu'Emirates et Qatar Airways.

Le nouvel aéroport, situé à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, accueillera dans un premier temps 60 millions de passagers par an, avec des projets d'extension future dépassant les 100 millions. Il disposera de plusieurs pistes, d'installations de fret étendues et de terminaux ultramodernes, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie en tant que plaque tournante aérienne clé sur le continent africain.

Les experts prévoient que la ville aéroportuaire internationale de Bishoftu aura des répercussions économiques considérables. Selon Zemedeneh Nigatu, même une fraction des 20 millions de passagers annuels de la compagnie aérienne visitant l'Éthiopie pourrait générer un million de nouveaux touristes chaque année, ce qui stimulerait considérablement l'économie du pays.

Cet investissement de 10 milliards de dollars devrait créer des milliers d'emplois directs dans les secteurs de la construction, de l'aviation, de la logistique, de l'hôtellerie et du commerce de détail, ainsi que des opportunités d'emploi indirectes supplémentaires dans toute la région. De plus, la ville aéroportuaire renforcera la position de l'Éthiopie en tant que pôle économique et d'investissement régional, attirant à la fois les investisseurs internationaux et nationaux.

Ethiopian Airlines est elle-même une source importante de devises étrangères pour le pays, et le nouvel aéroport devrait augmenter ces recettes, contribuant ainsi de manière significative aux revenus nationaux.

La ville aéroportuaire de Bishoftu n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi une passerelle stratégique reliant l'Afrique au reste du monde. L'aéroport servira de plaque tournante pour les passagers de tout le continent, renforçant ainsi l'intégration régionale, le commerce et les relations entre les peuples.

« La ville aéroportuaire favorisera une meilleure connectivité pour les voyageurs africains, permettant à l'Éthiopie de devenir un point de transit central entre l'Afrique et les destinations mondiales », a expliqué M. Zemedeneh.

La ville aéroportuaire s'étendra au-delà des infrastructures aéronautiques et comprendra des hôtels, des commerces, des installations logistiques et des équipements de loisirs. Il est prévu de développer la marque Skylight Hotel, qui pourrait devenir une marque régionale ou mondiale en Afrique. Cela permettra non seulement de soutenir le tourisme, mais aussi d'améliorer l'expérience globale des passagers et la valeur économique de la ville aéroportuaire.

La compagnie aérienne se concentre actuellement sur l'achèvement des sites de réinstallation des agriculteurs concernés, qui devrait être finalisé d'ici la fin septembre 2025. Le déménagement des résidents est prévu pour novembre, suivi du lancement officiel des travaux de construction de l'aéroport début décembre.

« Le premier coup de pioche marque une étape historique pour l'Éthiopie et l'aviation africaine », a déclaré M. Zemedeneh. « Ce projet combine infrastructures modernes, croissance économique, tourisme et connectivité régionale. Il façonnera le paysage aérien et économique du continent pour les décennies à venir. »

La ville aéroportuaire internationale de Bishoftu est plus qu'un simple aéroport, c'est un projet visionnaire qui place l'Éthiopie à l'avant-garde de l'aviation, du tourisme et du développement économique en Afrique.