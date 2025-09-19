Mali: BRVM - La première cotation de deux emprunts obligataires du pays de 100 milliards FCFA fixée au 23 septembre 2025.

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et Etat du Mali 6,35% 2025-2030 d'un montant de 100 milliards de FCFA aura lieu le mardi 23 septembre 2025, a informé la direction générale de la BRVM.

Dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer le financement de certains investissements prévus au budget de l'année 2025, l'Etat du Mali, à travers la Direction Nationale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis ces emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 28 juillet au 8 août 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

A l'issue de l'opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 744 710 obligations Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et 3 255 290 obligations Etat du Mali 6,35% 2025-2030 pour un montant total de 100 milliards FCFA.

La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 15 août 2025.

La séance de cotation de ces emprunts admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Elle permet en outre de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 18 septembre 2025, cette capitalisation s'établissait à 10 911,412 milliards de FCFA contre 10 910,146 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 1,222 milliard.

La direction générale de la BRVM signale que la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.