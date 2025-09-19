Afrique: Le Soudan participe à la réunion régionale de l'OMS à Rabat

Le Soudan a participé à la réunion régionale de l'OMS à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, avec la participation de plus de 50 pays d'Afrique et de la Méditerranée orientale, du Bureau Moyen-Orient et du Bureau Afrique de l'OMS.

La réunion s'est tenue du 15 au 17 septembre.

La délégation soudanaise était conduite par le Directeur général des urgences sanitaires et de la lutte contre les épidémies au ministère de la Santé, représentant le Sous-secrétaire.

La réunion a porté sur plusieurs questions relatives aux urgences sanitaires en Afrique et dans les pays de la Méditerranée orientale, notamment le soutien mondial aux pandémies par l'intermédiaire de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les avantages de la préparation et de la réponse aux épidémies et aux catastrophes qui touchent les pays concernés des deux régions.

En marge de la réunion, plusieurs réunions de coordination ont été tenues avec plusieurs pays du continent.