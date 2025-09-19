Afrique: Le Soudan participe à la réunion régionale de l'OMS à Rabat

19 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a participé à la réunion régionale de l'OMS à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, avec la participation de plus de 50 pays d'Afrique et de la Méditerranée orientale, du Bureau Moyen-Orient et du Bureau Afrique de l'OMS.

La réunion s'est tenue du 15 au 17 septembre.

La délégation soudanaise était conduite par le Directeur général des urgences sanitaires et de la lutte contre les épidémies au ministère de la Santé, représentant le Sous-secrétaire.

La réunion a porté sur plusieurs questions relatives aux urgences sanitaires en Afrique et dans les pays de la Méditerranée orientale, notamment le soutien mondial aux pandémies par l'intermédiaire de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les avantages de la préparation et de la réponse aux épidémies et aux catastrophes qui touchent les pays concernés des deux régions.

En marge de la réunion, plusieurs réunions de coordination ont été tenues avec plusieurs pays du continent.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.