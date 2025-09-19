Zambie: Dot Com devient la première introduction en bourse d'une entreprise technologique locale sur le marché alternatif zambien

TLDR

Dot Com Zambia se prépare à entrer sur le marché alternatif de la bourse de Lusaka (Alt-M), devenant ainsi la première entreprise technologique détenue à 100 % par des Zambiens à s'introduire en bourse.

L'introduction en bourse, annoncée le 1er septembre 2025, a été approuvée par le conseil d'administration et les actionnaires et est en attente de l'autorisation réglementaire finale.

L'introduction en bourse permettra aux particuliers d'investir dans la société, ce qui constituera la première cotation potentielle sur le marché alternatif du LuSE, axé sur les PME.

Fondée par Mawano Kambeu, l'entreprise est devenue un fournisseur de solutions TIC de premier plan, développant des systèmes de collecte de revenus et des outils de veille économique pour des clients publics et privés. Des investisseurs institutionnels, dont Kukula Fund et eVentures Africa, ont soutenu l'entreprise en 2015 et se sont retirés en 2024, tandis que certains actionnaires initiaux ont conservé leurs parts.

L'introduction en bourse permettra aux investisseurs individuels d'investir dans la société, marquant la première cotation potentielle sur le marché alternatif du LuSE axé sur les PME, qui a été lancé en 2015 mais n'a pas eu de participants antérieurs. Le directeur général de la bourse, Nicholas Kabaso, a qualifié cette démarche d'"audacieuse et passionnante" et a déclaré qu'elle pourrait inspirer d'autres PME à suivre le même chemin.

Points clés à retenir

L'initiative de Dot Com Zambia est importante à la fois pour le secteur technologique du pays et pour ses marchés boursiers sous-développés. L'industrie zambienne des TIC connaît une expansion régulière, stimulée par la numérisation des paiements, des services publics et de la logistique ; toutefois, peu d'entreprises locales ont fait appel aux marchés publics de capitaux. La bourse de Lusaka a eu du mal à attirer des cotations, avec un peu plus de 20 entreprises sur son tableau principal et peu de liquidité par rapport aux autres marchés régionaux comme Nairobi ou Johannesburg.

Le marché alternatif a été créé pour ouvrir l'accès aux PME, mais il est resté inactif pendant une décennie. L'introduction en bourse de Dot Com Zambia pourrait sortir de cette impasse, en offrant une étude de cas sur la manière dont les PME peuvent lever des capitaux de croissance tout en renforçant la participation des investisseurs individuels. En cas de succès, elle pourrait encourager les régulateurs à rationaliser les procédures d'introduction en bourse et inciter le gouvernement à mettre en place des mesures d'incitation. L'opération est également le signe d'une maturité croissante de l'écosystème technologique zambien, qui permet aux entrepreneurs locaux de dépasser le stade du financement par capital-risque et d'accéder à la propriété publique.