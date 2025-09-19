TLDR

GPC Carton, société marocaine d'emballage détenue par Ynna Holding, prépare son introduction à la Bourse de Casablanca.

Le plan, qui est maintenant à un stade avancé, est en attente de l'approbation de l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC).

La taille de l'IPO, son prix et le calendrier de souscription dépendront du prospectus final, la conformité ESG devant peser lourdement sur la demande des investisseurs.

GPC Carton, une société marocaine d'emballage appartenant à Ynna Holding, se prépare à une introduction en bourse à la Bourse de Casablanca. Le projet, qui en est à un stade avancé, est en attente de l'approbation de l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC).

La société a déjà levé 250 millions de dirhams (23,5 millions d'euros) par le biais d'une titrisation verte adossée à des créances commerciales, approuvée par l'AMMC en juillet. Le groupe mère Ynna Holding a également engagé plus de 800 millions de dirhams (75 millions d'euros) pour accroître sa capacité, y compris une nouvelle usine de recyclage de papier et de carton à Kénitra et une unité d'emballage prévue à Meknès.

L'industrie marocaine de l'emballage a généré près de 7 milliards de dirhams (660 millions d'euros) de revenus en 2023, la production ayant doublé au cours des 15 dernières années. La taille de l'IPO, le prix et le calendrier de souscription dépendront du prospectus final, la conformité ESG devant peser lourdement sur la demande des investisseurs.

Points clés à retenir

L'industrie marocaine de l'emballage se développe rapidement, stimulée par la demande des entreprises agroalimentaires et l'augmentation des exportations. En 2024, le pays est devenu le premier exportateur de papiers et cartons ondulés de la région MENA, soulignant ainsi sa compétitivité régionale. Le projet d'introduction en bourse de GPC Carton fait suite à la reprise du marché primaire de Casablanca, qui a vu Vicenne lever près de 500 millions de dirhams au début de l'année. Les investisseurs restent toutefois sélectifs, se concentrant sur les entreprises aux fondamentaux solides et à la gouvernance transparente.

En combinant l'investissement industriel et le financement lié à l'ESG - y compris sa titrisation verte - GPC se positionne à l'intersection de la croissance industrielle et de la durabilité. La nouvelle usine de recyclage de la société à Kénitra est conçue pour réduire la dépendance à l'égard des importations, ce qui va dans le sens des efforts déployés par le Maroc pour assurer sa souveraineté industrielle. En cas de succès, l'introduction en bourse marquerait à la fois le retour de la dynamique d'introduction en bourse à Casablanca et l'émergence de l'emballage en tant que secteur stratégique pour la transition environnementale et industrielle du Maroc.