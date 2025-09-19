Cote d'Ivoire: Hommage national à Abdou Touré - Un diplomate d'exception honoré à titre posthume

La Côte d'Ivoire a rendu un hommage solennel à Son Excellence Abdou Touré, Ambassadeur à la retraite, ancien Représentant du pays au Burkina Faso et auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), décédé le 10 septembre 2025 à Paris. Figure respectée du corps diplomatique, il a marqué plusieurs générations par son engagement au service de la diplomatie ivoirienne et africaine.

Dès l'arrivée de la dépouille mortelle, le samedi 13 septembre 2025 à Abidjan, le Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Son Excellence Léon Kacou Adom, était présent aux côtés de nombreuses autorités politiques, administratives et religieuses. Le 16 septembre, il a conduit une délégation de son département à la résidence familiale, à Cocody Riviera 3, afin de présenter ses condoléances à la famille éplorée.

Des obsèques empreintes de solennité

La levée du corps s'est tenue le jeudi 18 septembre 2025 à Ivosep en présence de plusieurs personnalités, dont le Secrétaire Général du Ministère, Son Excellence Evariste Koffi Yapi. Le monde diplomatique, politique et religieux s'est largement mobilisé pour saluer la mémoire de cet homme qui a consacré sa vie au rayonnement de la Côte d'Ivoire.

À cette occasion, le Grand Chancelier de l'Ordre National, Ally Coulibaly, a élevé à titre posthume Abdou Touré au rang de Commandeur de l'Ordre National, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara.

Les honneurs militaires lui ont également été rendus, en reconnaissance de ses éminents services à la Nation.

Après ces hommages officiels, la dépouille a été transférée à Dimbokro, ville natale du défunt, où il sera inhumé le vendredi 19 septembre 2025. Ainsi s'achève le parcours d'un diplomate d'exception, dont l'action restera gravée dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire et dans le coeur de ceux qui l'ont connu.

Par ce vibrant hommage, la République salue non seulement un haut fonctionnaire de l'État, mais aussi un homme de conviction et d'intégrité, qui a porté haut la voix de son pays sur la scène internationale.