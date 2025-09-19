Cote d'Ivoire: Diaspora ivoirienne - Un atelier pour renforcer l'entrepreneuriat et annoncer un fonds d'appui à l'investissement

Un atelier de renforcement des capacités des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne s'est déroulé le 18 septembre 2025, à Abidjan-Plateau.

Organisé par la Direction de la Mobilisation des Compétences et des Ressources des Ivoiriens de l'Extérieur de la Direction générale des Ivoiriens de l'Extérieur (DGIE), cette rencontre marque une étape décisive dans la valorisation du potentiel de la diaspora au service du développement national.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Pepita Coulibaly, Conseillère technique, représentant le ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, SEM Adama Dosso.

Dans son allocution, lue par sa représentante, le ministre a qualifié l'entrepreneuriat de la diaspora de « pilier du développement national », annonçant dans la foulée la mise en place prochaine d'un Fonds d'Appui à l'investissement de la diaspora ivoirienne en Côte d'Ivoire.

Le Directeur général des Ivoiriens de l'Extérieur a, pour sa part, rappelé que toutes les initiatives publiques et privées sont coordonnées pour faciliter la concrétisation des projets de retour de nos compatriotes, sous le leadership du ministre.

Renforcer les capacités et ouvrir les opportunités

Placée sous le thème : « Renforcement des capacités des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne de retour sur la maîtrise des circuits d'accompagnement et de financement pour atteindre les objectifs de développement dans les régions de Côte d'Ivoire », la journée a rassemblé plus de 70 participants : entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projets, représentants ministériels, partenaires bancaires et financiers.

Les participants ont bénéficié de présentations détaillées sur les dispositifs d'accompagnement, notamment le parcours de CI-PME et le dispositif institutionnel d'appui aux PME, ainsi que sur les conditions d'accompagnement du Fonds de Solidarité Africain (FSA). Sur le plan du financement, la BNI, les partenaires bancaires et les services de l'État ont exposé les mécanismes mis en place pour faciliter l'accès des PME ivoiriennes aux crédits et opportunités offertes par la CEDEAO et la ZLECAF.

Moment fort de l'atelier, l'annonce de la création prochaine du fonds dédié à l'investissement de la diaspora a été saluée par l'auditoire. Elle confirme l'engagement du gouvernement à fournir des solutions concrètes pour valoriser l'apport des Ivoiriens de l'extérieur dans l'économie nationale.

Chaque participant est reparti avec un certificat de participation, symbole de reconnaissance et d'engagement dans cette dynamique collective. Comme l'a rappelé le DGIE, « la réussite de ces projets ne réside pas seulement dans le financement ou l'accompagnement, mais dans la synergie avec les acteurs locaux ».

Cet atelier illustre la volonté de l'État d'ancrer durablement la diaspora ivoirienne dans l'écosystème entrepreneurial du pays, avec des outils concrets, des partenariats stratégiques et bientôt un fonds spécialisé, transformant ainsi les ambitions en réalité palpable.