Cote d'Ivoire: Hévéaculture durable - La Saph et ses partenaires tracent la voie

La lutte pour une agriculture responsable gagne du terrain en Côte d'Ivoire. La Société africaine de plantations d'hévéa (Saph), la Deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (Giz) et l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) ont officiellement clos le 18 septembre 2025, à Abidjan, le projet « Sustainable rubber for communities » lancé en août 2023.

La Côte d'Ivoire, jadis riche de ses 16 millions d'hectares de forêt, n'en compte plus que 2,97 millions aujourd'hui. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a adopté la Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts (Ppref), qui vise à restaurer 6,4 millions d'hectares d'ici à 2030.

C'est dans cet esprit que la Saph et ses partenaires ont mis en oeuvre ce projet pilote dans la région de la Mé, avec trois priorités : protéger la Réserve naturelle de Mabi-Yaya, bannir l'achat de caoutchouc issu de cette zone protégée et offrir des alternatives économiques aux communautés locales, notamment aux femmes et producteurs d'hévéa de Kossandji et Mopodji.

« Ce projet illustre notre volonté de conjuguer performance économique, préservation de l'environnement et amélioration du bien-être des communautés locales », a déclaré Thierry Serres, directeur général de la Saph lors d'une séance de travail.

En deux ans, l'initiative a porté ses fruits : la surveillance de la Réserve naturelle de Mabi-Yaya a été renforcée, les usiniers se sont officiellement engagés à exclure tout caoutchouc issu de la réserve, des équipements et intrants agricoles ont été remis aux groupements de femmes et producteurs, ouvrant de nouvelles perspectives économiques. « La protection des réserves naturelles ne peut réussir sans l'implication des communautés riveraines. En soutenant leurs initiatives, nous construisons ensemble une gestion durable des forêts », a souligné Kristen Hegener, directrice-pays de la Giz.

Cette rencontre a enregistré la présence du directeur des ressources humaines de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), le colonel-major Ouattara Kassoum. Avec une production de 234 000 tonnes de caoutchouc en 2022, la Saph demeure le leader ouest-africain du secteur.

Son engagement au sein de la Global Platform for Sustainable natural rubber (Gpsnr) confirme son rôle clé dans la promotion d'une hévéaculture respectueuse de l'environnement et socialement inclusive. À travers ce type de projets, la Saph démontre qu'une production durable de caoutchouc naturel peut aller de pair avec la protection des forêts et le développement communautaire.

La Saph s'inscrit aussi dans ce même élan à travers sa politique de responsabilité sociale et de développement durable du caoutchouc naturel. L'engagement social de la Saph vise à créer une relation mutuellement bénéfique et durable tout en améliorant la qualité de vie des parties prenantes autour des zones opérationnelles de l'entreprise.