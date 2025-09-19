Cote d'Ivoire: Forum « Invest in Vallée du Bandama » - Le CNRA présente des opportunités d'investissement

À l'occasion du Forum « Invest in Vallée du Bandama » organisé par le District autonome de la Vallée du Bandama, en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), un espace d'exposition a été dédié aux structures et opérateurs économiques afin de leur permettre de présenter leurs potentialités, notamment aux investisseurs.

Parmi ces exposants figurait le Centre national de recherche agronomique (Cnra). Le Dr Cyrille N'Gouan Kouassi, directeur régional de la station du Cnra de Bouaké, a expliqué que la participation de sa structure vise à occuper toute sa place dans ce forum et à présenter aux autorités ainsi qu'aux investisseurs les innovations développées dans différentes spéculations agricoles en Côte d'Ivoire. Il a notamment cité de nouvelles variétés mises au point par le Cnra et qui pourraient intéresser les investisseurs en termes de développement agricole : le coton, les cultures maraîchères ainsi que les tubercules telles que l'igname, le manioc, la patate douce ou encore le taro.

Selon lui, le Cnra dispose de propositions concrètes permettant aux investisseurs de développer des activités autour de ces cultures. « Ces investisseurs peuvent ouvrir des industries pour exploiter nos innovations », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Dr Cyrille N'Gouan Kouassi a souligné que le Cnra propose également des bio-pesticides, des produits permettant d'obtenir de meilleurs rendements tout en préservant davantage l'environnement.

Dans le domaine des ressources animales et halieutiques, a-t-il poursuivi, le Cnra offre des solutions pour accompagner les acteurs dans le développement de pâturages naturels et artificiels. « Nous sommes prêts à accompagner les investisseurs afin qu'ils s'installent et participent au développement de nos productions locales, ce qui permettra de réduire les importations », a-t-il affirmé.