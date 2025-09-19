Cote d'Ivoire: Forum « Invest in Vallée du Bandama » - Le CNRA présente des opportunités d'investissement

19 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

À l'occasion du Forum « Invest in Vallée du Bandama » organisé par le District autonome de la Vallée du Bandama, en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), un espace d'exposition a été dédié aux structures et opérateurs économiques afin de leur permettre de présenter leurs potentialités, notamment aux investisseurs.

Parmi ces exposants figurait le Centre national de recherche agronomique (Cnra). Le Dr Cyrille N'Gouan Kouassi, directeur régional de la station du Cnra de Bouaké, a expliqué que la participation de sa structure vise à occuper toute sa place dans ce forum et à présenter aux autorités ainsi qu'aux investisseurs les innovations développées dans différentes spéculations agricoles en Côte d'Ivoire. Il a notamment cité de nouvelles variétés mises au point par le Cnra et qui pourraient intéresser les investisseurs en termes de développement agricole : le coton, les cultures maraîchères ainsi que les tubercules telles que l'igname, le manioc, la patate douce ou encore le taro.

Selon lui, le Cnra dispose de propositions concrètes permettant aux investisseurs de développer des activités autour de ces cultures. « Ces investisseurs peuvent ouvrir des industries pour exploiter nos innovations », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Dr Cyrille N'Gouan Kouassi a souligné que le Cnra propose également des bio-pesticides, des produits permettant d'obtenir de meilleurs rendements tout en préservant davantage l'environnement.

Dans le domaine des ressources animales et halieutiques, a-t-il poursuivi, le Cnra offre des solutions pour accompagner les acteurs dans le développement de pâturages naturels et artificiels. « Nous sommes prêts à accompagner les investisseurs afin qu'ils s'installent et participent au développement de nos productions locales, ce qui permettra de réduire les importations », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.