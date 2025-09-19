Afrique: CAN Maroc 2025 - La Côte d'Ivoire lance officiellement le Village « ÉLEPH'FAN » à Abidjan

À un mois du grand rendez-vous continental au Maroc, la Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape dans la mobilisation de ses supporters. Ce vendredi 19 septembre 2025, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, le Ministère délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, en partenariat avec le Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE), a procédé à la présentation officielle du Village « ÉLEPH'FAN ».

La cérémonie, marquée par une forte affluence, a mis en lumière l'importance de la mobilisation des supporters dans l'accompagnement de l'équipe nationale. Représentant le ministre délégué Adjé Silas METCH, le conseiller technique N'GBOFAI Roland a souligné que « la CAN 2025 ne sera pas seulement un rendez-vous sportif, mais également une vitrine de l'identité nationale, de la cohésion et du rayonnement international de la Côte d'Ivoire ».

Le CNSE, a-t-il rappelé, aura pour mission de canaliser la passion des supporters afin que les athlètes ressentent, sur le terrain, la force d'une nation entière derrière eux.

Une vitrine de la Côte d'Ivoire au Maroc

Hadja Touré, Directrice de la Communication et des Relations publiques au ministère, a présenté le Village « ÉLEPH'FAN » comme un espace d'expression de l'hospitalité et de la culture ivoirienne : « Ce village sera une vitrine de la Côte d'Ivoire au Maroc, mais aussi un rendez-vous de fraternité et d'unité avec toute l'Afrique et nos amis du monde entier ».

Situé à Marrakech, ce village offrira aux supporters un cadre festif, culturel et diplomatique, prolongeant la réputation d'organisation réussie de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Grande innovation de cette édition, la plateforme « ÉLEPH'FAN » digitalise l'ensemble du parcours des fans. De la demande de visa à l'hébergement, en passant par les animations prévues à Marrakech, chaque étape sera simplifiée grâce à un guichet unique en ligne. Cette solution vise à renforcer la cohésion, mais aussi à fluidifier l'expérience des milliers de supporters ivoiriens attendus.

Au-delà du soutien sportif, le Village « ÉLEPH'FAN » est pensé comme un outil de diplomatie douce. Pour Adonis Kouadio Julien, président du CNSE, « il s'agit non seulement de soutenir les Éléphants, mais aussi de faire rayonner la Côte d'Ivoire à travers son hospitalité, sa culture et son sens du partage ».

Marrakech vibrera ainsi aux couleurs ivoiriennes, transformant l'élan populaire en vitrine économique, culturelle et touristique, et confirmant la place du sport comme un instrument de rayonnement international pour la Côte d'Ivoire.