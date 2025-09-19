Cote d'Ivoire: Appui au renforcement de l'administration électronique - Le projet présenté au cours d'un atelier à Abidjan

Un atelier de présentation du Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique (Parae), initié par le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation en partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad) et l'État de Côte d'Ivoire, s'est tenu le 18 septembre 2025 à Abidjan-Plateau.

Ouvert par le directeur général de la Transformation numérique et de la Digitalisation, Amoa Olivier, représentant le ministre de tutelle, cet atelier avait pour objectif d'informer et de mobiliser les acteurs publics, privés et de la société civile autour de la mise en oeuvre du Parae.

Ce projet structurant, dont le coût global est estimé à près de 60 milliards de Fcfa, bénéficie d'un financement de 49,2 milliards de la Bad et de 10,52 milliards de l'État ivoirien.

Officiellement lancé en janvier 2024, le projet comporte plusieurs composantes, parmi lesquelles la mise en place d'infrastructures numériques, notamment un data center national, le développement de services digitaux, la création d'une identité numérique sécurisée, la digitalisation des procédures administratives, ainsi que le renforcement du cadre législatif et réglementaire sur la protection des données.

« Le succès de ce projet passera par l'implication de tous. S'il reste l'affaire de quelques-uns, il sera voué à l'échec. Mais si nous y travaillons ensemble, nous pourrons bâtir une administration électronique performante, capable de rapprocher l'État du citoyen et de moderniser durablement nos services publics », a déclaré le coordonnateur du Parae, Sanogo Bassoumarifou.

Pour le directeur général Amoa Olivier, le Parae « s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique, avec pour objectif de rendre les services publics plus accessibles, plus efficaces et moins coûteux, tout en garantissant une gestion moderne, inclusive et transparente ».

Les participants, issus de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile, ont été invités à formuler des recommandations pour assurer le succès de ce projet, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire une référence régionale en matière de gouvernance numérique d'ici 2028.