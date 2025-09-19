Tunisie: Maher Kanzari, suspendu 4 matchs et écope de 7 000 dinars d'amende

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La commission de la Ligue Nationale de Football Professionnel a rendu ses décisions concernant les récentes rencontres du championnat. L'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Maher Kanzari, a été lourdement sanctionné pour son comportement lors du match contre le Stade Tunisien le 13 septembre dernier.

Il a écopé d'une interdiction de s'asseoir sur le banc de touche pour 4 matchs et d'une amende de 7 000 dinars.

Autres sanctions et décisions de la Ligue

La commission a également pris d'autres mesures disciplinaires :

  • Tarek Jarraya, l'entraîneur de l'Avenir Sportif de Gabès, a été suspendu pour 2 matchs et a reçu une amende de 5 000 dinars pour ses protestations répétées contre l'arbitre après le match contre l'Espérance Sportive de Zarzis.
  • L'Espérance Sportive de Tunis a également été sanctionnée d'un avertissement et d'une amende de 7 500 dinars pour la seconde récidive de l'utilisation de fumigènes et de leur jet sur le terrain par ses supporters lors du match contre l'Étoile Sportive de Métlaoui.
  • Plusieurs clubs, dont l'Union Sportive de Ben Guerdane, le Club Africain, l'Olympique de Béja et l'Espérance Sportive de Zarzis, ont été condamnés à une amende de 5 000 dinars chacun pour le jet de projectiles par leurs supporters.

Par ailleurs, la réclamation du Club Sportif Sfaxien concernant la participation du joueur de l'Espérance de Zarzis, Jassim Ben Kilani, a été acceptée sur la forme mais rejetée sur le fond. Le résultat du match (2-1 en faveur de l'Espérance de Zarzis) a été confirmé.

